Roma, sorpresa Azmoun per l'attacco. Ma i tifosi insorgono: "Imbarazzante"

Tifosi della Roma sul piede di guerra per l'iraniano. Tiago Pinto individuato come colpevole n.1 "Si dimetta". Su Mourinho: "Capiremmo se lasciasse"

24-08-2023 13:50

Né Morata, sfumato da tempo, né Duvan Zapata, l’ultimo oggetto del desiderio. A Roma sta per sbarcare Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe 1995 del Bayer Leverkusen. Per lui solo quattro gol in 23 presenze nell’ultima edizione della Bundesliga, peggio ha fatto nei sei mesi – da gennaio a giugno – del 2022 con un solo centro in nove gettoni. I tifosi giallorossi sono sul piede di guerra, visti i nomi – Lukaku compreso – che circolavano nelle settimane precedenti.

Azmoun in arrivo, la delusione dei tifosi della Roma

Non appena si è diffusa la notizia del possibile arrivo di Azmoun, i tifosi della Roma hanno preso d’assalto i social. Delusione e malumore pervadono l’ambiente giallorosso. “Io sono in imbarazzo per questa Roma” scrive su Twitter EchiDiEchi. “Capisco tutto, però Azmoun è difendere l’indifendibile, cioè si sta parlando di uno che è a livello di Shomurodov” rincara la dose Vincenzo. “Azmoun è un insulto per tutti i tifosi della Roma”.

Ma c’è anche chi la vede in modo diverso

Secondo Francesco Canale, “c’è solo una spiegazione logica al possibile acquisto di Azmoun: il fatto di non voler puntare più su Solbakken (zero minuti contro la Salernitana nel momento di massima emergenza in attacco). Se poi non dovesse arrivare una prima punta, la Roma sarebbe una squadra incompleta”. “Quanto riderò se Azmoun sarà il sostituto di Solbakken. Ma prima di sparare a zero su Pinto aspettare il 31 agosto no? aggiunge Francesco Marchionni.

La posizione dei tifosi nei confronti di Pinto e Mourinho

L’uomo mercato della Roma, Tiago Pinto, finisce sul banco degli imputati. Su Mourinho, invece, la posizione dei tifosi è completamente diversi. In molti, infatti, comprenderebbero la sua eventuale decisione di andarsene per il mercato insoddisfacente condotto dalla società. “La Roma ad un passo dalla riserva di Shick, infortunato e scarso. Direi che Pinto abbia finito il suo lavoro in giallorosso e che Mourinho abbia il diritto di dimettersi chiedendo la buonuscita per mancanza di capacità societarie” commenta nadablackdog. “Grazie per essere rimasto con noi, nonostante tutto, nonostante un mercato non degno del tuo nome. Se ora te ne vorrai andare non mi arrabbierò. Per sempre il mio condottiero José” scrive Bruscolinho.