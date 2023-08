Lukaku, Roma alla finestra. La Juve blocca Morata: gli scenari

Anche la Roma s'inserisce nella corsa all'ex attaccante dell'Inter, in uscita dal Chelsea e ancora senza squadra: la Juve, intanto, pensa all'ennesimo ritorno di Morata.

23-08-2023 12:10

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

L’effetto domino degli attaccanti ancora non ha colpito tutte le pedine e in un calciomercato pieno di intrecci gli ultimi giorni potranno creare il caos. La Roma cerca una punta per completare il reparto con Belotti, la Juve ce l’ha ma non abbandona la pista Lukaku, anche se nelle ultime ore le percentuali della permanenza di Vlahovic sono sempre più solide.

“Sono felice del mio reparto offensivo” – ha ripetuto più volte Allegri dopo la vittoria contro l’Udinese. Parole di circostanza o verità? Intanto in casa bianconera potrebbe concretizzarsi anche un ritorno, quello di Morata. Scenario che metterebbe fuorigioco l’arrivo di BigRom, che si troverebbe a pochi giorni dalla fine del mercato senza un progetto tecnico. Thiago Pinto da lontano monitora la situazione, con i giallorossi che potrebbero sfruttare l’occasione e allacciare un filo diretto con il Chelsea.

Roma-Lukaku: scenario difficile, ma non impossibile

Tra battute, foto ironiche e polemiche velate, ancora Mourinho non ha il suo attaccante titolare. Contro la Salernitana Belotti ha sfruttato l’occasione con una bella prestazione e due gol importanti. Che siano abbastanza per convincere lo Special One? Molto difficile, soprattutto considerando anche gli impegni in Europa League. La trattativa per Zapata prosegue, ma leggermente a rilento dopo l‘infortunio di El Bilal Touré, che ne avrà per molto. Gasperini starebbe provando a convincere Duvan a rimanere per un’altra stagione con la Dea.

La Roma intanto è alla finestra per Lukaku. La Juve non ha ancora chiuso e le pretese per lo scambio con Vlahovic non sembrano piacere al Chelsea. I giallorossi potrebbero inserirsi negli ultimi giorni e dare al belga una maglia da titolare per il prossimo campionato. Con i Blues è fuori dal progetto e con un Europeo alle porte non è molto conveniente arrivare fuori forma. Al momento non c’è nessuna trattativa tra il club italiano e quello londinese, con il giocatore che aspetta ancora notizie da Torino. Pinto potrebbe inserirsi per la corsa solo sul gong del mercato, ma gli inglesi dovrebbero aprire al prestito e hanno solo uno slot libero per farlo. Difficile, ma non impossibile.

Juve, Morata Ter se parte Kean

I bianconeri sono rimasti nell’ombra in questa sessione di mercato, per sanare i conti e dare alle casse del club un po’ di respiro. La dirigenza però sarebbe pronta a tamponare eventuali uscite, come quella di Kean. Qualora l’attaccante italiano prendesse una strada diversa da quella di Torino, la Juventus sarebbe pronta a sostituirlo con il ritorno di Morata, già bloccato. Per lo spagnolo sarebbe la terza avventura con la Vecchia Signora. Si tratterebbe di una soluzione cautelativa.

Juventus, se Morata fosse meglio di Lukaku?

La Juventus contro l’Udinese ha messo subito le cose in chiaro: “Per il titolo ci siamo anche noi”. Allegri per ora è rimasto nascosto, così come i propri giocatori. La parola scudetto non la pronunciano mai e il primo pensiero è rivolto al ritorno in Champions League. Gioco di strategie? Sicuramente. Con una sola partita alla settimana, i bianconeri hanno un grande vantaggio e con la permanenza di Vlahovic e l’aggiunta di Morata, eventualmente al posto di Kean, migliorerebbe ulteriormente il suo parco attaccanti senza rinunciare al serbo. Due punte di valore, invece del solo Lukaku. E se fosse la soluzione migliore?