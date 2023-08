"Lukaku toglie spazio a Belotti”: la frase di Capello scatena la bufera tra i tifosi

L'ex allenatore giallorosso preoccupato per l'ex granata e per la Nazionale che non ha attaccanti ma sul web i fan giallorossi non perdonano

26-08-2023 09:52

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Nè Inter, con cui il matrimonio in due tappe si è chiuso con un doloroso e traumatico divorzio, né Chelsea, dove Pochettino proprio non lo vede, e neanche Juventus nonostante Allegri lo avesse indicato come obiettivo prioritario. Salvo clamorosi colpi di scena Romelu Lukaku giocherà nella Roma l’anno prossimo, per la felicità di Mourinho.

La Roma a Londra per chiudere con Lukaku

Il Chelsea per la prima volta ha aperto al prestito della punta belga e la Roma non se l’è fatto ripetere due volte. Il patron Friedkin e il ds Pinto sono volati a Roma per chiudere la trattativa ed evitare qualsiasi intrusione altrui. Ieri in giornata il belga, da Bruxelles dove si trova pronto a prendere un volo per Roma, ha avuto una videochiamata con Mourinho, che gli ha illustrato il progetto. Si attende solo la fumata bianca, probabilmente già in giornata.

Per Capello Lukaku alla Roma toglierebbe spazio a Belotti

Ma Lukaku è l’uomo giusto per la Roma? Secondo Fabio Capello la risposta è sì ma con un dubbio. Parlando a Sky l’ex allenatore giallorosso dice: “Romelu è straordinario, sarebbe un colpo eccezionale. Sarebbe però un danno per la Nazionale perché toglierebbe spazio a Belotti. Sinceramente non li vedo bene insieme perché c’è anche Dybala. Lukaku fa la differenza in Italia perché con il suo fisico gioca facile e non ha rivali. Lui preoccupa di più le difese e quindi crea gli spazi per gli altri”.

I tifosi della Roma si scatenano contro Capello

Fioccano le reazioni dei tifosi giallorossi sui social: “Un altro che deve andare assieme a Sacchi a dare il miglio ai piccioni al parco”, oppure: “Belotti 2 gol in 2 anni” e anche: “Grazie per averci fatto vincere il 3 scudetto ma è ora che vai in pensione Capello” e ancora: “A noi interessa prima la Roma e poi l’Italia ..”.

C’è chi scrive: “Disse colui che aveva Batistuta, Montella, Totti e Del vecchio..” e poi: “Capello nel 2000: “Batistuta fortissimo, ma non lo vorrei perché toglierebbe spazio a Montella”…” e anche: “Tra lui e Sacchi è ormai palese che l’aterosclerosi galoppi libera ormai” e ancora: “Caro Capello, con Lukaku vinciamo lo scudo. Aspetta e vedrai“.