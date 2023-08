Roma-Salernitana, moviola: il gol annullato a Belotti, il rigore negato e il rosso mancato

La prova del debuttante arbitro Feliciani all'Olimpico analizzata ai raggi X: due errori gravi del fischietto abruzzese, giusto annullare rete Roma

21-08-2023 09:18

Era il suo debutto assoluto in serie A: Ermanno Feliciani è stato lanciato nella mischia dal designatore Rocchi per una gara apparentemente di terza fascia ma ricca di incognite come Roma-Salernitana, considerando che da anni c’è uno scarso feeling dei giallorossi con gli arbitri ma come se l’è cavata il fischietto di Teramo?

Nessun precedente di Feliciani con Roma e Salernitana

L’unico precedente di Feliciani con la Roma risaliva agli ottavi di Coppa Italia della passata stagione, quando i giallorossi vinsero contro il Genoa 1-0, grazie a un gol di Dybala. Soltanto un paio di gare del campionato Primavera per lui invece con gli amaranto.

I precedenti importanti erano invece col Var Marco Guida di Torre Annunziata. La Roma è la squadra che lo ha visto maggiormente impegnato davanti al monitor, infatti è stata la diciassettima volta (la più visionata in Serie A). Con lui impegnato al video, i giallorossi hanno questo score ora: 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Roma-Salernitana, Feliciani ha ammonito 4 giocatori

Le statistiche di Roma-Salernitana parlano di 12-3 come tiri totali a favore dei giallorossi, 3-2 per la Roma quelli nello specchio. La squadra di Mourinho ha avuto un possesso di palla del 60% contro il 40% dei granata mentre il conteggio dei corner recita 9-1 per i padroni di casa. 12 i falli commessi dalla Roma, 9 quelli della Salernitana. Assistito da Costanzo e Passeri con Iv uomo Sozza, Guida al Var e Meraviglia all’Avar l’arbitro Feliciani ha ammonito 4 giocatori: Gyomber (S), Kastanos (S), Maggiore (S), Fazio (S) , recupero 6’ pt e 6’ st.

Roma-Salernitana, i casi da moviola

Questi gli episodi più discussi. Al 9′ annullato un gol a Belotti per fuorigioco dopo l’intervento del VAR: il bomber è avanti rispetto al penultimo difendente con la punta del piede. Un errore grave a fine primo tempo, Gyomber interviene in scivolata su El Shaarawy e prende il giallo non ci sta e comincia a protestare. Dalle immagini si legge il labiale: «Ma vaffanc…. va». Ci stava il rosso ma Feliciani non se la sente.

Al minuto 60’ c’è stato un contatto tra Belotti e il centrocampista dei granata Coulibaly. Nessun rigore assegnato da Feliciani, decisione confermata dopo un silent check effettuato con il VAR. Infine all’ 86′ Gyömbér spinge abbastanza chiaramente Belotti in area: era rigore per la Roma