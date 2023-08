Serie A, designazioni arbitrali 1a giornata: Rapuano e Pairetto per Juve e Milan, al Napoli una bestia nera

Rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata di serie A: per il Napoli c'è da sfatare un tabù, sorridono Inter, Roma e Milan. Rapuano dirigerà Udinese-Juventus.

16-08-2023 13:35

Vacanze finite anche per gli arbitri. Dal prossimo fine settimana si torna a fare sul serio. Riparte la Serie A e ricominciano le attese per designazioni, abbinamenti e precedenti. Qualche direttore di gara, per la verità, ha rotto il ghiaccio nelle sfide del primo turno di Coppa Italia. Per altri invece si tratta del primo impegno ufficiale in stagione, dopo aver diretto amichevoli o altre sfide. Diamo un’occhiata alle scelte di Rocchi per la prima giornata di campionato.

Arbitri, tutte le designazioni della prima giornata di Serie A

Questi gli arbitri del primo turno di serie A 2023-24:

Empoli-Verona (sabato 19/8, ore 18.30): Massimi. Al Var Valeri.

(sabato 19/8, ore 18.30): Massimi. Al Var Valeri. Frosinone-Napoli (sabato 19/8, ore 18.30): Marcenaro. Al Var Di Paolo.

(sabato 19/8, ore 18.30): Marcenaro. Al Var Di Paolo. Genoa-Fiorentina (sabato 19/8, ore 20.45): Ayroldi. Al Var Doveri.

(sabato 19/8, ore 20.45): Ayroldi. Al Var Doveri. Inter-Monza (sabato 19/8, ore 20.45): Colombo. Al Var Nasca.

(sabato 19/8, ore 20.45): Colombo. Al Var Nasca. Roma-Salernitana (domenica 20/8, ore 18.30): Feliciani. Al Var Guida.

(domenica 20/8, ore 18.30): Feliciani. Al Var Guida. Sassuolo-Atalanta (domenica 20/8, ore 18.30): Marchetti. Al Var Abbattista.

(domenica 20/8, ore 18.30): Marchetti. Al Var Abbattista. Lecce-Lazio (domenica 20/8, ore 20.45): Dionisi. Al Var Di Bello.

(domenica 20/8, ore 20.45): Dionisi. Al Var Di Bello. Udinese-Juventus (domenica 20/8, ore 20.45): Rapuano. Al Var Mazzoleni.

(domenica 20/8, ore 20.45): Rapuano. Al Var Mazzoleni. Torino-Cagliari (lunedì 21/8, ore 18.30): Cosso. Al Var Di Martino.

(lunedì 21/8, ore 18.30): Cosso. Al Var Di Martino. Bologna-Milan (lunedì 21/8, ore 20.45): Pairetto. Al Var Marini.

Marcenaro per Frosinone-Napoli: per i campioni d’Italia è un tabù

La prima tra le big a scendere in campo sarà il Napoli, per la prima volta dopo 33 anni in serie A di nuovo col tricolore sul petto. C’è subito un tabù da sfatare per la formazione lasciata in eredità da Spalletti a Rudi Garcia: con Marcenaro non ha mai vinto. Il fischietto di Genova ha diretto gli azzurri in due occasioni lo scorso anno, entrambe al Maradona, e in tutti e due i casi è finita 1-1. Col Lecce ad agosto, con la Salernitana ad aprile, in quella che poteva essere la festa scudetto, poi rinviata di qualche giorno. Nessuna lamentela specifica, ma un doppio precedente che inquieta i tifosi azzurri.

Inter, dolci ricordi con Colombo. Rapuano e Pairetto per Juve e Milan

Un solo precedente in serie A per Colombo con l’Inter: dolci ricordi per Inzaghi, visto che in quell’occasione finì 6-1 contro il Bologna a San Siro. Prima assoluta in A per Feliciani con la Roma (unico precedente l’1-0 in Coppa Italia 2022-23 griffato Dybala), mentre Rapuano è alla quarta assoluta con la Juve in massima serie: due vittorie (3-0 su Sassuolo e Salernitana l’anno scorso), e una sconfitta (0-1 proprio in casa del Sassuolo). Confortanti anche i precedenti di Pairetto col Milan: sei vittorie e due pari, ultimo dei quali l’1-1 dello scorso maggio a San Siro.