Offese razziste in trasmissione Ravezzani, opinionista cacciato

Sembrava una tranquilla domenica post-partite quella di ieri a Top Calcio, l’emittente lombarda diretta da Fabio Ravezzani, ma ha finito per scatenare una polemica in diretta che è proseguita poi sui social.

Colpa di uno degli opinionisti invitati, Luciano Passirani, che nel parlare di Lukaku ha avuto un’uscita che non è sufficiente definire infelice.

LA GAFFE – Passirani in tv parla dell’attaccante belga e dice: “Lukaku è uno degli acquisti migliori che potesse fare l’Inter. Non vedo in Italia un giocatore come lui in nessuna altra squadra. Questo nell’uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…”.

Una vera e propria offesa razzista da cui ha subito preso le distanze Ravezzani. Prima in diretta e poi su twitter annunciando: “Un’immagine indegna evocata da un anziano opinionista oggi a Qsvs è stata stigmatizzata subito in diretta da Alfio Musmarra. Il protagonista non si è nemmeno reso conto di cosa stesse dicendo e si è scusato subito. Malgrado questo non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Ravezzani ha fatto molto bene. Certo anche quelli che ridevano in sottofondo andrebbero mandati sulla pubblica piazza perché non sono meglio” o anche: “Direttore ha fatto benissimo, è stato orrendo sentirlo in diretta e bravo Musmarra a interrompere la cosa, ma dovrebbe allontanare anche chi si è messo a ridere dopo quella schifezza!! Mia opinione personale..”.

Oppure: “Beh quando lo disse Tavecchio non successe nulla,quindi ancor più bravo Direttore, Passirani non ci mancherà” e infine: “Mi scusi Direttore ma chi si è messo a sbellicarsi dalle risate va condannato come il dirigente bergamasco. Senza se e senza ma. Mi spiace dell’accaduto, purtroppo c’è un bruttissimo clima razzista in giro. Grazie direttore”.

SPORTEVAI | 16-09-2019 08:27