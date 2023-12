Lukaku graziato, solo un turno di stop: tutti i provvedimenti disciplinari 

Il centravanti belga se la cava con una giornata di squalifica dopo l’espulsione con la Fiorentina: salterà la gara col Bologna, ma sarà in campo contro il Napoli

12-12-2023 17:17

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il giudice sportivo ha graziato Romelu Lukaku: il centravanti della Roma se l’è cavata con una sola giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina per il fallo su Christian Kouamé. Il belga salterà dunque la gara col Bologna, ma sarà a disposizione di José Mourinho per il match dell’Olimpico contro il Napoli. In basso tutti i provvedimenti disciplinari relativi alla 15a giornata di Serie A.

Roma, Lukaku graziato dal giudice sportivo: una giornata di squalifica

È andata bene a Romelu Lukaku: espulso con cartellino rosso diretto nei minuti finali di Roma-Fiorentina per una brutta entrata sull’attaccante viola Christian Kouamé, il centravanti giallorosso se l’è cavata con una sola giornata di squalifica, comminata dal giudice sportivo. Tutto sommato una punizione lieve per il belga, che rischiava due turni di stop.

Roma, Lukaku salta il Bologna e torna contro il Napoli

Lukaku sarà dunque costretto a saltare per squalifica la partita di domenica al Dall’Ara contro il Bologna, una sfida divenuta uno scontro diretto per la zona Champions League a causa dello straordinario rendimento della formazione allenata da Thiago Motta: le due squadre sono infatti appaiate al 4° posto con 25 punti, 4 in meno del Milan e uno in più rispetto al Napoli. Lukaku tornerà a disposizione di José Mourinho proprio per la sfida con i partenopei, in programma all’Olimpico il 23 dicembre.

Roma, la squalifica di Lukaku scatena la protesta sul web

La singola giornata di squalifica comminata a Lukaku ha scatenato le reazioni del web: molti i tifosi delle squadre rivali della Roma indignati per la sanzione, giudicata troppo leggera. “Rosso diretto. Quante giornate sono previste? Quante ne ha avute Lukaku? Credibilità della Figc a zero”, commenta su X Alessio. “Una sola giornata a Lukaku: incredibile”, aggiunge Rosario. “Una giornata di squalifica per un’entrata-killer!”, il parere di Farsopoli. Le proteste sulla squalifica causano la risposta dei tifosi della Roma. “Vorrei sapere quali problemi attanagliano coloro che si lamentano del fatto che Lukaku sia stato squalificato per una giornata – scrive Ventoromanista -. In stragrande maggioranza juventini poi, con la partita con la Roma fra 3 giornate. Volevano una maxi squalifica per un fallo? Neanche le basi”.

Serie A: i provvedimenti disciplinari della 15a giornata

Sono in totale 8 i calciatori squalificati dal giudice sportivo per provvedimenti disciplinari rimediati nella 15a giornata di Serie A. Oltre a Lukaku, contro il Bologna la Roma dovrà fare a meno anche di Nicola Zalewski, anch’egli squalificato per una giornata. Un turno di stop anche a Davide Calabria del Milan, Joao Ferreira dell’Udinese, Ondrej Duda del Verona, Federico Fazio della Salernitana, Joan Gonzalez del Lecce e Ruan Tressoldi del Sassuolo.