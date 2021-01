Lukaku, il C.T del Belgio prende le sue difese

Tiene banco, ancora, il caso o meglio lo scontro Ibrahimovic – Lukaku.

Nelle ultime ore ha detto la sua anche Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, che a FcInterNews.it ha spiegato: “Nella società moderna abbiamo bisogno di calciatori che possano sostenere questo ruolo di educatori, su cosa sia realmente importante. Lui lo ha sempre fatto con rispetto, senza essere individualista, per un mondo migliore. Che sia in Italia, in Belgio o in giro per l’Europa, Romelu è sempre stato d’esempio per i giovani”.

Insomma, Lukaku, per il tecnico è un esempio per impegno ma anche per la sua lotta al razzismo.

OMNISPORT | 27-01-2021 18:24