Lukaku-Inter, polemica infinita: la risposta del club allo sfogo del bomber

Big Rom segna e fa bene con la Roma ma non ha ancora messo da parte il passato. In attesa della sua versione i nerazzurri provano a mettere un punto

13-10-2023 12:09

Romelu Lukaku ha avuto un impatto notevole sulla Roma. Lo certificano i 7 gol messi a segno in 8 apparizioni. Ma il passato torna a bussare alla porta del centravanti belga, tormentandolo. L’estate di Big Rom è stata al quanto burrascosa, con il possibile passaggio alla Juventus poi saltato e con le tensioni con l’Inter via via cresciute sempre di più. Ancora oggi il battibecco a distanza prosegue, con il 30enne di Anversa che racconta di avere una sua verità da svelare a tempo debito e con l’ambiente nerazzurro che manifesta poca voglia di ascoltarlo.

La pazza estate di Lukaku: cosa c’era dietro il comportamento del belga?

Lukaku promesso sposo dell’Inter, Lukaku che spegne il telefonino e diventa irraggiungibile per dirigenti e compagni di squadra, Lukaku che stringe accordi in gran segreto (ma mica tanto) con la Juve e Lukaku che finisce alla Roma. In estate è successo davvero di tutto, con l’attaccante belga gran protagonista praticamente di tutti i mesi di mercato. Ma cosa c’è stato dietro al comportamento, apparentemente inspiegabile, di Big Rom? Ci è venuta in soccorso la Gazzetta dello Sport provando a ricostruire quei mesi davvero intensi.

I primi segnali di insofferenza sono stati manifestati dall’attuale giocatore della Roma nei giorni che hanno preceduto la finale di Champions dell’Inter. Il riposo aggiuntivo richiesto a Simone Inzaghi, qualche allenamento sottotono e un malumore dovuto allo scarso minutaggio ricevuto nel 2023 alla ripresa dall’infortunio.

Nella versione nerazzurra, nonostante le scaramucce, c’era la massima intenzione di riscattarlo dal Chelsea versando ai Blues la cifra richiesta di 37,5 milioni. Motivo per cui Marotta e Ausilio avevano deciso di congedare Dzeko, sostituendolo con il free agent Marcus Thuram.

In attesa della versione di Big Rom l’Inter dice la sua

Per Lukaku la comunicazione della volontà di riscatto è arrivata troppo tardi. Da lì il flirt con la Juventus, la mancata partecipazione al matrimonio dell’amico Dimarco e un telefono che iniziava a squillare invano. Nei prossimi giorni, forse settimane o chissà, magari mesi, ascolteremo un’altra versione della vicenda.

Quella raccontata dallo stesso Big Rom che evidentemente si è sentito scaricato dalla sua vecchia società. Ma c’è anche chi non è più interessato a seguire le dinamiche del gigante di Anversa, come i suoi vecchi tifosi che difficilmente lo perdoneranno nonostante il tradimento Juve non consumato. Fredda anche l’Inter sulla questione. L’amore ormai è finito.