Inter ultras-Lukaku, lo scontro a distanza non si ferma: Curva Nord, il comunicato è durissimo

Dura risposta della Curva Nord dell'Inter a Romelu Lukaku, che ieri aveva rilasciato delle dichiarazioni riguardo a quanto successo nell'ultima sessione di calciomercato

12-10-2023 16:53

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Non si è fatta attendere la dura risposta della Curva Nord dell’Inter alle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal ritiro della Nazionale belga da Romelu Lukaku, che era tornato sull’ultima sessione di calciomercato che lo aveva visto come grande protagonista tra il mancato trasferimento all’Inter, quello poi non concretizzatosi alla Juventus e infine l’approdo alla Roma.

Le affermazioni di Lukaku

Da promesso sposo dell’Inter a obiettivo concreto dei rivali storici della Juventus, fino al suo trasferimento in prestito alla Roma. L’ultima calda estate italiana di calciomercato ha avuto come grande protagonista Romelu Lukaku, che nella giornata di ieri è tornato a parlare dal ritiro della Nazionale belga proprio delle trattative che lo hanno riguardato, affermando di avere delle rivelazioni scioccanti su quanto successo.

La maggior parte delle persone in sala mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio.

La risposta della Curva Nord

Le affermazioni di Lukaku ovviamente non sono passate inosservate, attirando subito anche l’attenzione della Curva Nord dell’Inter, che in una storia sul proprio canale Instagram ha riservato un messaggio a Big Rom.

Romelu Lukaku, infame schifoso, non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce!! Se hai le palle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta

Una risposta dura quella della curva nerazzurra, che non ha ancora digerito il “tradimento” del centravanti belga, per il quale hanno già organizzato un’accoglienza ad hoc per Inter-Roma del prossimo 29 ottobre. Gli ultras nerazzurri infatti distribuiranno agli spettatori che saranno presenti a San Siro 50 mila fischietti da utilizzare proprio nei confronti di Lukaku.