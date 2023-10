Lukaku-Inter, l'affondo di Materazzi: ha tradito due volte, e lui lo sa bene

L'ex difensore nerazzurro dice la sua sul ritorno del belga a San Siro in occasione di Inter-Roma del 28 ottobre: verrà accolto male, mi piacerebbe sapere quali siano state le sue motivazioni

03-10-2023 19:00

Inter-Roma, 29 ottobre, ore 18, stadio Meazza: Lukaku torna all’Inter, dopo tutto quello che è successo in estate. Lo stadio è già sold out: e sarà un momento particolare, intenso, e difficile. Perché tutto l’ambiente nerazzurro non ha perdonato il comportamento del belga, perché tanta delusione può promanare solo da tanto amore.

Lukaku, Materazzi non perdona

E tra i simboli del mondo nerazzurro c’è sicuramente Marco Materazzi, spesso portavoce degli umori della tifoseria. La domanda sull’accoglienza dell’attaccante ora giallorosso è retorica, ma va pur sempre fatta, sebbene la risposta possa essere una soltanto: “Male, e lui lo sa”. Materazzi dixit. D’altronde l’ex difensore nerazzurro non si era risparmiato sull’argomento già a luglio, e ora torna su con vigore intervistato durante l’evento Prometeon Meet The Titans da FcInterNews. “È normale che lui ha tradito una volta, è stato perdonato e ha tradito una seconda volta. Se non si va oltre, il fatto sportivo penso che ci sia tutto. Il tifo dell’Inter è abbastanza maturo da sapere che non devono esserci cose che vanno oltre lo sfottò”.

Materazzi: è stato un peccato per tutti

Eppure non manca la considerazione tecnica su un attaccante che ha messo a segno 78 reti in 132 presenze con la maglia dell’Inter, per quanto il suo sostituto Thuram si stia comportando egregiamente. “È stato un peccato per tutti – ammette Materazzi – poi i risultati diranno chi ha avuto ragione. Quando è tornato è stato osannato. mi piacerebbe sapere quali siano state le sue motivazioni. Sicuramente le avrà avute, ognuno sa cosa è meglio per sé”. Il tempo darà il suo verdetto finale sulla vicenda: “Ognuno va per la sua strada, sta segnando, spero non lo faccia contro l’Inter e poi vedremo chi avrà avuto ragione“.

Lukaku, le accuse dell’ex difensore

D’altronde Materazzi già a luglio non era stato tenero con Lukaku: “Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Chi conosce le cose, sa che l’Inter ha fatto di tutto per tre volte con Lukaku. La prima, quando lo vollero prendendolo dallo United. La seconda, riaccogliendolo dopo l’anno al Chelsea. E la terza, dimostrandogli di volerlo riacquistare. Non si è mai visto andare via un giocatore dopo uno scudetto perché aveva il sogno del Chelsea”, aveva considerato Materazzi, “poi lo stesso giocatore è stato riaccolto come un figliol prodigo. E ora riandar via così è come una pugnalata“.