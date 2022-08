09-08-2022 11:13

E’ consuetudine che ogni volta dica qualcosa ci sia sempre qualcuno pronto a risentirsi. E’ il destino di Marco Materazzi, ancora oggi amatissimo (dagli interisti) e odiato (da diverse altre tifoserie, Milan in primis). Nell’intervista concessa oggi alla Gazzetta l’ex difensore dell’Inter non ha preso in giro nessuno (come spesso gli è capitato con Ibra), non ha offeso rivali, non ha provocato, eppure le sue parole hanno presto fatto il giro del web scatenando una bufera.

Per Materazzi l’Inter aveva più qualità del Milan

Tornando sullo scorso campionato Matrix ricorda il ko dell’Inter a Bologna, indicandolo come la svolta del torneo: “il Milan ne ha approfittato. Se c’era una squadra che meritava il titolo per continuità, quella era il Milan. Ma per qualità, l’Inter è stata decisamente superiore“.

Per Materazzi Inter ancora favorita ma occhio a Mourinho

Materazzi vede l’Inter favorita anche quest’anno ma aggiunge: “Anche le altre si sono rinforzate, soprattutto la Roma: Mourinho ha creato un ambiente incredibile, basta guardare a quello che è successo domenica in amichevole. Ha ricreato magia tra squadra, società e tifosi”

“Ho sentito dire: “ha vinto una coppetta”, beh, vincere non è mai facile, nemmeno a carte. José ha dimostrato di saperlo fare, quindi tanto di cappello. E poi ha unito la Roma, quello è il suo vero miracolo: a Roma non è facile, anzi quasi impossibile”.

I tifosi del Milan rispondono a Materazzi

Fioccano le reazioni dei tifosi del Milan sul web: “era talmente superiore l’Inter che ha smantellato in toto tutta la panchina,a nzi ha pure pagato per mandare via i giocatori hahaha”, oppure: “L’Inter è stata superiore: ma dove? Colpa del Milan se ha fatto 7 punti in 7 partite e il Milan vinceva? E Bologna? Naturalmente non è tutto qua perchè ci sono stati episodi a favore e contro per entrambe (evitiamo le polemiche, anche arbitrali): il risultato finale lo sai e fattene una ragione. Il campo dirà il resto”.

Il web è scatenato: “l’Inter è stata superiore al Milan solamente in sala Var. Basta piangere interisti !!!”, oppure: “Qualità l’Inter? Aveva un solo giocatore capace di fare due dribbling di fila (che per altro adesso non c’è neanche più). I giocatori veramente di qualità sono i Theo, i Leao e se vogliamo a livello difensivo anche i Kalulu. L’Inter al massimo aveva giocatori forti fisicamente”.

C’è chi scrive: “Voi interisti siete tutti uguali. Mai direte che è uno scudetto meritato dal Milan, bensì perso dall’Inter..non ha senso, non ammettete mai niente e non sapete perdere” e infine: “Materazzi porta le maglie anche alle altre squadre della Serie A, con la fortuna che hai portato alla Ferrari sicuramente li aiuterai”,