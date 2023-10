Lukaku e l'addio all’Inter: lo sfogo del belga dopo l’estate di veleni e bugie

Il centravanti della Roma non entra nel merito di ciò che è accaduto durante l’ultimo calciomercato ma spiega di non aver mai preso in considerazione alcuni club: un riferimento a Juve e Milan?

Romelu Lukaku non racconta ancora la sua verità sull’addio all’Inter e l’approdo alla Roma della scorsa estate, ma dal ritiro del Belgio prima della partita contro l’Austria si lascia andare a uno sfogo, etichettando come “c…e” le notizie che sono circolate sul suo conto durante il calciomercato.

Lukaku, lo sfogo sull’addio all’Inter

Romelu Lukaku non chiarisce cosa sia avvenuto di preciso nell’estate che l’ha visto lasciare l’Inter e approdare alla Roma dopo una serie di indiscrezioni di calciomercato secondo cui il belga avrebbe filtrato anche con le rivali storiche dei nerazzurri, Juventus e Milan. Tuttavia dal ritiro del Belgio prima della partita con l’Austria fa capire chiaramente di non aver gradito le notizie circolate sul suo conto. “Sapete che non mi piace girare intorno alle cose – le parole di Lukaku -. Parlerò in tempo, ma se davvero dicessi cosa è successo l’estate scorsa, tutti sarebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto davvero esplodere, cinque anni fa probabilmente l’avrei fatto. Molto è stato detto e scritto su di me l’estate scorsa, e fra queste cose sono state dette molte c…te”.

Lukaku e il ringaziamento a Nainggolan

Lukaku non va oltre, non ricostruisce quanto accaduto in estate e si limita a ringraziare l’ex compagno di nazionale Radja Nainggolan, “Ho lavorato duramente tutta l’estate. Devo anche ringraziare Radja Nainggolan per aver contattato la Roma – dice Lukaku – Non parlo molto fuori dal campo. Questo non è il mio stile. Preferisco parlare sul campo. Ma a volte è anche positivo dire alla gente cosa è successo e cosa no. Penso che lo farò un giorno. Perché non adesso? Perché voglio concentrarmi sul calcio”.

Lukaku e le voci delle trattative con Milan e Juventus

Un passaggio più specifico Lukaku però lo regala, anche se non in maniera esplicita fa capire che le voci di un suo passaggio a Juventus o Milan non erano attendibili. “C’erano alcuni club in cui certamente non sarei andato – ha dichiarato il centravanti belga -. In definitiva, devi anche valutare ciò che è accaduto nel calcio e in campo personale negli ultimi anni e ho fatto la mia scelta al riguardo”.

Lukaku, invece, ammette di aver trattato con i sauditi dell’Al-Hilal. “Sono stato onorato, ma dopo le conversazioni non ero ancora completamente convinto – le parole di Lukaku -. Sono il più grande club del Medio Oriente e la competizione diventerà una delle più grandi del mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa”.