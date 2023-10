Pagelle di Cagliari-Roma 1-4: Lukaku devastante, difesa sarda da horror

Top e flop della partita Cagliari-Roma, valevole per la 8° giornata di serie A 2023/2024: Paredes dispensa assist, Bove con personalità. Disastro rossoblù: Ranieri trema

08-10-2023 19:55

Roma forza 4. Dopo il poker al Servette in Europa League, ecco quello al Cagliari in occasione dell’ottava giornata di Serie A. Lukaku, autore di una doppietta, di gran lunga il migliore in campo all’Unipol Domus, mentre i ragazzi di Ranieri, che ora trema, si sono resi protagonisti di una prova disastrosa. La chiave della partita, le pagelle della Roma e i top e flop del match nella nostra analisi.

Cagliari-Roma, la chiave della partita

Ranieri non rinuncia alla difesa a tre, in attacco Oristanio e il fisico di Petagna, con Nandez che ha il compito di alzarsi per provare a mettere in difficoltà il terzetto difensivo della Roma. Mourinho ancora alle prese con l’emergenza difesa: c’è Cristante tra Mancini e Ndicka. Fiducia al gioiellino Bove in mezzo al campo, con Dybala sempre pronto ad arretrare per creare grattacapi tra le linee e inventare per Lukaku.

Il piano tattico del tecnico di Testaccio va ben presto in frantumi per la domenica da incubo della retroguardia sarda. In due minuti gli ospiti trafiggono due volte Scuffet, grazie ai due esterni Spinazzola e Karsdorp che mandano a bersaglio Aouar e Lukaku. Prima dell’intervallo si registra il ko di Dybala, mentre Ranieri cambia sistema di gioco: fuori l’ammonito Sulemana, dentro Luvumbo e attacco a tre.

Rivivi tutte le emozioni di Cagliari-Roma

Ma nella ripresa la musica non cambia. Anzi, la Roma dilaga. Sale in cattedra Paredes, che dispensa assist. In una manciata di minuti gli ospiti ne fanno altri due. L’argentino prima manda in gol Belotti, entrato al posto della Joya, poi rifornisce lo scatenato Lukaku. Il Cagliari segna il gol della bandiera con Nandez su rigore, ma serve a poco. Mou sorride, per Ranieri è notte fonda.

Roma, cosa ha funzionato

Mou regala un dispiacere al grande ex Ranieri, che si ritrova davvero nei guai. Ma all’Unipol Domus si è vista una Roma ben messa in campo e capace di mandare al tappeto i padroni di casa sfruttando tutte le sue migliori armi. Dagli esterni a Dybala, passando per un Bove sempre più convincente. E un Lukaku tornato a esprimersi su livelli altissimi dopo un’annata nera a Milano. Anzi due, considerando anche quella fallimentare del ritorno al Chelsea.

Roma, cosa non ha funzionato

Sul piano tattico la Roma è stata perfetta. L’unico neo è rappresentato dall’infortunio da valutare di Dybala. Del resto, a inizio stagione Mourinho l’aveva detto: giocatori di questo calibro a Roma non sarebbero mai approdati se integri.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Si fa trovare pronto l’unica volta che viene chiamato in causa.

Si fa trovare pronto l’unica volta che viene chiamato in causa. Mancini 6: Il Cagliari combina troppo poco per andare in difficoltà.

Il Cagliari combina troppo poco per andare in difficoltà. Cristante 5,5: Adattato a centrale, deve sopperire con le maniere dure a ovvie mancanze. Nel finale causa il rigore che rende meno amara la sconfitta del Cagliari.

Adattato a centrale, deve sopperire con le maniere dure a ovvie mancanze. Nel finale causa il rigore che rende meno amara la sconfitta del Cagliari. Ndicka 6,5: Domenica tranquilla ed è un bene per l’ex Eintracht Francoforte, che finora non ha ancora pienamente convinto.

Domenica tranquilla ed è un bene per l’ex Eintracht Francoforte, che finora non ha ancora pienamente convinto. Karsdorp 6,5: Gli screzi con lo Special One sono ormai definitivamente alle spalle. L’olandese fa di nuovo parte del progetto giallorosso. E lo testimonia il meraviglioso cross che consente a Lukaku di raddoppiare. Kristensen (6 dal 68′).

Gli screzi con lo Special One sono ormai definitivamente alle spalle. L’olandese fa di nuovo parte del progetto giallorosso. E lo testimonia il meraviglioso cross che consente a Lukaku di raddoppiare. (6 dal 68′). Bove 6,5: Che personalità, questo ragazzino del vivaio giallorosso. Ci mette un’intensità pazzesca sia in fase di copertura che d’impostazione.

Che personalità, questo ragazzino del vivaio giallorosso. Ci mette un’intensità pazzesca sia in fase di copertura che d’impostazione. Paredes 7: L’argentino sale in cattedra con due assist, partecipando in maniera attiva alla magica serata a tinte gialorosse. Celik (sv dal 79′).

L’argentino sale in cattedra con due assist, partecipando in maniera attiva alla magica serata a tinte gialorosse. (sv dal 79′). Aouar 6,5: Secondo sigillo in campionato dopo quello col Verona. L’ex Lione inizia a prenderci gusto, per la gioia di Mou. Pagano (6 dal 68′).

Secondo sigillo in campionato dopo quello col Verona. L’ex Lione inizia a prenderci gusto, per la gioia di Mou. (6 dal 68′). Spinazzola 6,5: Lo scavetto-assist con cui manda in gol Aouar è da applausi a scena aperta.

Lo scavetto-assist con cui manda in gol Aouar è da applausi a scena aperta. Dybala 6,5: Sbaglia un gol facile facile, ma con la palla tra i piedi incanta e fa ammattire il Cagliari non dando punti di riferimenti. Al 40′ è costretto ad alzare bandiera bianca trattenendo a fatica le lacrima: tutta il popolo di fede giallorossa incrocia le dita. Belotti 6,5 (Rivede la luce, lasciandosi alle spalle i tormenti del passato: il Gallo trova il gol numero 109 in Serie A, dopo la doppietta in Europa League col Siviglia).

Sbaglia un gol facile facile, ma con la palla tra i piedi incanta e fa ammattire il Cagliari non dando punti di riferimenti. Al 40′ è costretto ad alzare bandiera bianca trattenendo a fatica le lacrima: tutta il popolo di fede giallorossa incrocia le dita. 6,5 (Rivede la luce, lasciandosi alle spalle i tormenti del passato: il Gallo trova il gol numero 109 in Serie A, dopo la doppietta in Europa League col Siviglia). Lukaku 8: In pochi minuti un delizioso passaggio Dybala, che, però, non riesce a superare Scuffet e il raddoppio di petto con cui la Roma mette la partita in cassaforte. Nella ripresa cala il bis e per Big Rom sono cinque gol in Serie A più due in Europa League in altrettante partite: lo Special One gongola a buon diritto.

Top e flop di Cagliari-Roma

Top

Lukaku e Paredes (Roma) 8 e 7: Semplicemente devastante, il belga. L’argentino ex Juve sta rinascendo alla corte di Mourinho.

Semplicemente devastante, il belga. L’argentino ex Juve sta rinascendo alla corte di Mourinho. Oristanio e Nandez (Cagliari) 6: Un premio al talento, per il primo: nulla di trascendentale, per carità, ma se non altro ci mette impegno e vivacità. Nandez salvato dal rigore trasformato a risultato compromesso.

Flop

Obert e Hatzidiakos (Cagliari) 4: Lì dietro non ne beccano una, consentendo ai giallorossi di fare ciò che vogliono davanti al povero Scuffet.

Il tabellino di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos (46′ Zappa), Wieteska, Obert (68′ Dossena); Nandez, Sulemana (42′ Luvumbo), Prati, Makaoumbou, Azzi; Oristanio (73′ Shomurodov), Petagna (68′ Pavoletti). A disp.: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Dossena, Viola, Deiola, Pereiro, Jankto, Augello, Desogus, Luvumbo, Di Pardo. All. Claudio Ranieri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (68′ Kristensen), Bove, Paredes (79′ Celik), Aouar (68′ Pagano), Spinazzola; Dybala (40′ Belotti), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Zalewski, Pisilli, Azmoun, Joao Costa, El Shaarawy. All. José Mourinho

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Paredes, Sulemana, Mourinho (all.), Aouar, Bove, Obert

Marcatori: 18′ Aouar, 20′ e 59′ Lukaku, 51′ Belotti, 86′ Nandez su rig.