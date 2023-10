Roma, Belotti gol e lacrime: prima la doppietta poi la bruttissima notizia

Belotti dalla gioia per la doppietta in Europa League al dolore per un lutto familiare. La moglie Giorgia Duro annuncia scomparsa della cara zia

06-10-2023 10:25

È stata una serata double-face ieri per il Gallo Belotti. Se da un lato l’attaccante della Roma è tornato a segnare, con una doppietta in Europa League contro il Servette, dall’altro ha dovuto affrontare una dolorosa tragedia familiare. La moglie di Belotti, Giorgia Duro, ha rivelato su Instagram, al termine della partita, la triste notizia del decesso di una cara zia dopo una lunga malattia.

Belotti, dalla doppietta al post social della moglie per il lutto

Mentre Belotti si preparava alla partita contro il Servette, sua moglie Giorgia è dovuta infatti tornare a Palermo con le due bambine per la critica situazione familiare. A partita finita ecco il post di Giorgia Duro che ha condiviso le sue emozioni con un toccante messaggio: “Una persona di famiglia ci ha lasciato a causa di quel male infame che la perseguitava da un po’. Non avevo mai vissuto così tanti lutti importanti come in questo periodo. E’ vero che la vita è fatta di questo, che chi amiamo prima o poi ci lascia, ma quanto fa male metabolizzarlo?

Ciao zia Silvana, se è vero che soffre chi rimane e non chi va via, spero che adesso ogni tuo dolore si sia alleviato e che ci stai guardando da lassù e ti starai facendo qualche risata delle tue, che sento ancora nelle orecchie. Ci mancherai, anzi ci manchi, già troppo. Buon viaggio”.

La Roma grazie a Belotti vola in Europa League

E dire che in campo è stata una serata magica per il Gallo e per tutta la Roma, dopo la vittoria nella prima giornata contro lo Sheriff, i giallorossi in Europa League hanno battuto per 4-0 anche gli svizzeri del Servette. Mourinho trova la seconda vittoria di fila dopo il disastroso 4-1 esterno con il Genoa e Belotti torna ad essere sempre di più una versione somigliante a quella già vista in passato nei suoi anni al Toro.

Belotti ritrova la doppietta, l’ultima risaliva a due mesi fa

L’ultima doppietta di Belotti risaliva al 20 agosto quando Belotti, alla prima giornata segnò contro la Salernitana. In realtà i gol furono tre ma uno fu annullato per fuorigioco. Da lì in poi è stato Lukaku ad essere schierato con maggiore continuità e il Gallo non ha più trovato il gol, nemmeno nella sfida ricca di reti contro l’Empoli che terminò 7-0 ma ieri Mourinho ha rimesso il suo gallo al centro del villaggio.