Roma-Servette, moviola: Il fuorigioco sul gol di Belotti e i 3 gialli mancanti

La prova dell’arbitro Pajac all’Olimpico in Europa League analizzata ai raggi X, era la prima volta per il fischietto croato con i giallorossi

06-10-2023 06:14

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

E’ stato designato un arbitro dal cartellino facile per Roma-Servette, gara della seconda giornata della fase a gironi di Europa League da parte dell’Uefa: il croato Igor Pajac non vanta una grossa esperienza internazionale ma non è mai stato avaro di gialli ogni volta che è stato scelto in Europa. Come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Pajac con le squadre italiane

Per il fischietto croato non c’era alcun precedente con i giallorossi. Nell’unico incrocio contro squadre maggiori italiane, la Fiorentina è stata sconfitta per 1-0 contro il Rapid Vienna nelle qualificazioni della Conference League.

Roma-Servette, Pajac ha ammonito solo svizzeri

Coadiuvato dagli assistenti Mihalj e Durak con Patrik Kolaric IV uomo, Ivan Bebek al Var e lo spagnolo Juan Martinez Munuera all’Avar in Roma-Servette l’arbitro croato ha ammonito tre giocatori, nessuno della squadra di Mourinho: 55′ Mazikou (S), 70′ Ondoua (S), 81′ Douline (S).

Roma-Servette, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 24’ contatto in corsa da dietro tra Celik e Antunes: il giallorosso rischia qualcosa, ma Pajac decide di non estrarre il giallo. Situazione simile 4’ dopo Crivelli stende Celik sotto Tribuna Tevere: anche in questo caso, Pajac evita l’ammonizione. Al 38’ contatto in area di rigore giallorossa tra Ondoua e Belotti: non c’è niente.

Al 46′ Pellegrini, di testa, serve Belotti in area di rigore e batte Frick. Regolare il gol come confermato dal VAR dopo un breve check. Infine al 55′ Mazikou ferma Pellegrini a centrocampo: manca un giallo al terzino del Servette.