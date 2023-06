Lukaku: “Stesso spirito della squadra del Triplete”

Intervistato dalla Cnn, l’interista sottolinea come siano i giocatori del 2010 a sottolineare l’analogia

05-06-2023 16:01

Riuscirà l’Inter ad alzare la Champions League sabato 10 giugno? Lo spirito in squadra sembra essere quello giusto, almeno secondo quanto raccontato da Romelu Lukaku nel corso di un’intervista alla Cnn. “Molti dei giocatori della squadra che nel 2013 vinse il Triplete – afferma – vengono a vedere le nostre partite e provano la stessa cosa”.

Ma al risultato finale Lukaku non pensa. “Voglio solo godermela senza avere pressioni, godermi il momento e andare lì per ottenere il miglior risultato possibile – dichiara – Giocare contro la migliore squadra del mondo (il Manchester City, ndr) è una cosa bellissima. È una squadra ben allenata, Guardiola in ogni partita ha un piano di gioco diverso, così Haaland ha occasioni da rete sempre nuove e riescono ad aprire le difese”.