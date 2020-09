L'Under 21 crolla in Svezia

Si ferma la corsa dell’Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato nel percorso di qualificazione ai prossimi Europei di categoria la cui fase finale è in programma nel 2021 tra Slovenia e Ungheria: gli azzurrini crollano in casa dei pari età della Svezia, vittoriosa per 3-0, e perdono il primato in classifica.

Dopo quattro vittorie e un pareggio e nessuna rete subita a fermare la corsa italiana è una doppietta di Almqvist, che spiana la strada ai padroni di casa prima del goal di Henriksson a chiudere i giochi.

Gli uomini di Nicolato danno mai l’impressione di poter far male ai pari età avversari con numerosi errori individuale: grave quello che al 12′ apre la strada al primo goal di Almqvist, che si ripete 16 minuti dopo in contropiede.

L’unica fiammata azzurra porta la firma di Cutrone, che centra la traversa prima dell’intervallo. L’Italia scivola a tre punti di distacco dalla capolista Irlanda (che ha però una partita in più).

OMNISPORT | 08-09-2020 21:38