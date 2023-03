20-03-2023 15:28

Il mondo della MMA viene scosso da una tragica scomparsa. A soli 27 anni, a seguito di un incidente in moto avvenuto venerdì scorso, si è spento l’italiano Iuri Lapiscus che era in coma da tre giorni.

MMA in lutto: morto Lapicus

Iuri Lapicus, 27 anni e talento della MMA si è spento a soli 27 anni. Dopo tre giorni di coma si è interrotta la battaglia del lottatore che era ricoverato da venerdì scorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Fatele un brutto incidente in moto avvenuto venerdì scorso. Nato in Moldavia ma italiano d’adozione ben si stava comportando con 14 vittorie su 16 incontri e 13 al primo round.

La carriera di Iuri Lapicus

Nel 2019 Lapisus era riuscito a entrare nella ONE Championship, una delle più importanti promotion al mondo non solo della MMA ma anche di Kickboxing e Muay Thai di cui fa parte anche Giorgio Petrosyan. Proprio nella palestra dell’atleta italiano di Kcikboxing, che ha ricordato il campione di MMA con un post Instagram, si allenava Lapicus. Il lottatore è uno dei tre italiani a essere riuscito ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale insieme a Marvin Vettori in UFC e ad Alessio Sakara in Bellator.