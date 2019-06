Macabro scherzo a Ciro Ferrara, il web si ribella

E’ capitato a tanti vip del mondo dello spettacolo e dello sport, e ora più che mai con i social che amplificano anche i pettegolezzi più insensati è un pericolo che possono correre molti, ovvero diventare a propria insaputa oggetto di una fake-news. Nel caso di Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli, Juventus e Nazionale una fake macabra. Su twitter infatti circola la falsa notizia della morte di Ferrara, con tanti appassionati che sono cascati nel turpe scherzo, credendo davvero alla scomparsa del tecnico e opinionista napoletano.

IL TWEET – Lo stesso Ciro Ferrara si è sentito in dovere di rispondere sui social con un video che smentisce tutto: “Qualche folle su Facebook ha scritto che Ciro Ferrara è morto. Volevo rassicurare amici e parenti: mi dovete sopportare ancora», ha detto in una stories su Instagram. L’ex difensore si è divertito ad aggiungere anche un’immagine della partita della Nazionale femminile e un piatto di pasta mangiato in barca.

LE REAZIONI – Sospiro di sollievo da parte di tifosi e appassionati: “vai Cirù si immortal!!” (Ciro l’immortale del resto è un noto personaggio della serie tv Gomorra) o anche: “Grande Ciro tu sei intramontabile!”. C’è chi ne approfitta per fargli una domanda: “Però un dubbio prima di morire me lo devi togliere. Sei tifoso del Napoli o della Juve io non l’ho mai capito.. Grazie a prescindere.. Lunga vita a Ciruzz”. Solidarietà bipartisan arriva da ogni dove: “Ciao Ciro, ti hanno allungato la vita così, bevici su” o anche: “Ciro, Ciro, Ciro ti vogliamo tutti bene e un imbecille non fa testo”. Infine i…consigli: “Vi confermo che l’ho visto a Procida più in forma che mai. Io penso che può sostituire benissimo Raul Albiol, Ciro è pure svincolato” o anche: “Ciro fratello bianconero … vieni tu ad allenare la Juventus”.

