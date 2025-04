Musetti a Madrid in formato Montecarlo: travolge Etcheverry e aspetta Tsitsipas (o Struff)

Vittoria in due set per il carrarino all'esordio nel Masters 1000 spagnolo: qualche impaccio nel primo parziale, poi la cavalcata trionfale nel secondo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Riecco Lorenzo Musetti. L’avevamo lasciato a un passo dal sogno nella finale di Montecarlo, con quel set vinto alla grande a spese di Carlos Alcaraz, prima dell’infortunio e dell’inevitabile crollo. Dopo due settimane scarse, il carrarino è tornato al top. Autorevole e perentoria la vittoria ottenuta a spese di Tomas Martin Etcheverry nel secondo turno (ma per l’azzurro s’è trattato del match d’esordio) del Masters 1000 di Madrid. Una prestazione con qualche basso ma con tanti alti, l’ideale per rompere il ghiaccio in un torneo difficile e dispendioso come quello madrileno.

Masters 1000 Madrid: il match tra Musetti ed Etcheverry

Buono l’approccio di Musetti contro un “terraiolo” vecchia scuola del calibro di Etcheverry. L’argentino non è riuscito a prendere le misure in avvio ai colpi precisi del tennista toscano, perdendo la battuta al quarto gioco e vedendo lo stesso Musetti scappar via sul punteggio di 4-1. Poi, però, il primo passaggio a vuoto del carrarino: break subito a 15 al settimo gioco e set riaperto. Set che si è deciso al tie-break, dove Lorenzo dopo essersi ritrovato sotto 1-3 ha piazzato sei punti in fila, chiudendo addirittura in scioltezza sul punteggio di 7-3.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Buona la prima per il carrarino: successo in due soli set

Dopo aver sprecato tre palle break nel primo gioco del set successivo, Musetti è riuscito a scardinare il servizio dell’argentino al sesto tentativo sul punteggio di 2-2. Ed è stato il break che ha fatto crollare le residue certezze di Etcheverry, che ha iniziato a sommare errori su errori, mollando di fatto la presa. Musetti ne ha approfittato per scappar via e per chiudere i conti sul 6-2, dopo aver strappato un’altra volta il servizio al suo avversario. Una bella iniezione di fiducia, con tanto di punti preziosi guadagnati in ottica ranking.

Tsitsipas o Struff per Musetti: contro il greco dolci ricordi

Soddisfazione a fine match per il campione toscano, che ora si prepara alla prossima sfida. Lunedì, nel terzo turno, dovrà vedersela col vincitore del confronto tra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff, due brutti clienti su questa superficie. Un eventuale confronto con Tsitsipas sarebbe in tutto e per tutto un remake della recente sfida giocata nel Principato, valevole per i quarti di finale, dove Musetti con una grande rimonta ha ottenuto la prima vittoria di sempre sul greco dopo cinque sconfitte di fila.

Clicca qui per seguire partite e risultati del torneo di Madrid