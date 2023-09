Maglia vintage del Dortmund nel suo outfit: Chiara Ferragni scatena la reazione del web

L’influencer e imprenditrice si regala un’incursione nel mondo dello sport postando alcune foto in cui indossa la divisa del Borussia: sui social l’attacco degli appassionati di calcio

06-09-2023 13:15

Un gradimento esclusivamente cromatico o una dichiarazione di tifo? Chiara Ferragni fa discutere gli appassionati di calcio con l’outfit mostrato in uno dei suoi ultimi post su Instagram, in cui indossa una maglia vintage del Borussia Dortmund: tante le critiche da parte degli appassionati.

Chiara Ferragni con la maglia del Borussia Dortmund

Che ci fa Chiara Ferragni con indosso una maglia del Borussia Dortmund di qualche anno fa? La domanda circola sui social network dopo uno degli ultimi post pubblicati dalla celebre influencer e imprenditrice, che – probabilmente per stupire – ha inserito nel suo outfit la divisa della squadra giallonera.

Chiara Ferragni e la scelta di una maglia vintage del Dortmund

La maglia indossata dalla Ferragni risale alla stagione 2015/16: in una delle immagini pubblicate dall’influencer si leggono anche numero (11) e nome sul retro, quelli di Pierre-Emerick Aubameyang. Una divisa vintage del Borussia, dunque, che la Ferragni pare aver tagliato all’altezza dell’ombelico – la maglia è palesemente più corta di quelle da gioco – e indossato su gonna e stivali neri per comporre un outfit decisamente originale.

La scelta di Chiara Ferragni in chiave anti-Milan?

Sconosciuto il perché di questa scelta: alcuni tifosi hanno collegato l’outfit della Ferragni al fatto che il Borussia Dortmund è uno degli avversari del Milan nel prossimo girone di Champions League. Difficile attribuire alla Ferragni simpatie anti-milaniste, più probabile che alla base della scelta dell’imprenditrice si sia stata un’attrazione cromatica: il giallo-nero del Borussia è universalmente ritenuto uno degli abbinamenti più “cool” in campo europeo.

Le critiche dei tifosi di calcio a Chiara Ferragni

L’iniziativa della Ferragni non è però stata ben accolta dai tifosi di calcio, che sui social hanno riversato una pioggia di critiche sull’influencer. “Non so se mi da più fastidio la maglietta tagliata così o il fatto che non sappia manco di che squadra sia”, commenta su Twitter Mad. “È una mancanza di rispetto per chi ama I colori del Dortmund”, aggiunge Ale77. “Non c’è una cosa giusta in questa foto…”, scrive Mel. “Me lo ricordavo diverso Marco Reus”, ironizza invece Chri. “Non sono pronto a vedere le tiktoker e le influencer in giro l’estate prossima con le magliette delle squadre di calcio senza saperne la storia, come successe per le maglie dei gruppi rock”, la chiosa di Giuseppe.