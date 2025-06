Malagò: “La Nazionale faccia come Alcaraz”. Poi la frecciata a Spalletti e il caso Ranieri 

Il presidente del Coni non dà ancora per spacciata l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, poi dice la sua sull’esonero del c.t. e sul no del tecnico romano all'azzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Per Giovanni Malagò l’Italia non è ancora spacciata in vista dei Mondiali 2026, il presidente del Coni invita la Nazionale a prendere esempio da Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros, poi dice la sua sull’esonero di Luciano Spalletti – senza rinunciare a una frecciata al tecnico – e sul no all’azzurro di Claudio Ranieri.

Malagò e l’invito all’Italia a ispirarsi ad Alcaraz

La Nazionale è nei guai, questo è innegabile, ma per Giovanni Malagò non è ancora il caso di pronunciare il de profundis per lei. Intervenuto al Premio Internazionale Fair Play Menarini, il presidente del Coni dice di avere ancora fiducia nelle chance degli azzurri di qualificarsi ai Mondiali 2026.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Nulla è perduto nello sport, come abbiamo visto nella finale epica del Roland Garros”, ha detto il capo del Comitato Olimpico Italiano facendo riferimento al successo di Carlos Alcaraz in rimonta su Jannik Sinner. “Quello che conta è la tenacia, la voglia di perseguire i risultati – ha aggiunto Malagò -. È chiaro che bisogna avere presupposti diversi da quelli che si sono visti”.

La frecciata a Spalletti

Malagò si è poi soffermato sull’esonero di Luciano Spalletti, facendo intendere di essere stato d’accordo con la scelta del presidente della Figc Gabriele Gravina. “Se abbiamo perso una partita così importante come quella con la Norvegia in quel modo e si è arrivati a questa decisione con il commissario tecnico, che idea volete che mi faccia?”, le parole del numero uno del Coni.

L’assoluzione di Ranieri

Il massimo dirigente dello sport italiano ha poi “assolto” Claudio Ranieri per il no alla proposta di Gravina di subentrare a Spalletti nel ruolo di c.t. dell’Italia. “Ranieri è una persona molto seria e quello che apprezzo di lui è che quando dà la parola, qualunque cosa succeda, la rispetta. E questo è quello che ha fatto Ranieri”. Insomma nessun “tradimento” verso l’azzurro da parte dell’ormai ex allenatore testaccino. “La mia opinione – ha concluso Malagò – è che Claudio avrebbe da subito dichiarato una sua non disponibilità. Se ci fossero state le condizioni per poterlo fare sicuramente avrebbe preso seriamente in considerazione l’opportunità”.