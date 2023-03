Malagò: "Parigi 2024? Proveremo a superare le 40 medaglie"

Il presidente del Coni: "La competizione oggi è diventata molto più difficile di un tempo".

09-03-2023 18:35

Dopo le grandi Olimpiadi in Giappone, l’obiettivo dell’Italia per il numero uno del Coni Giovanni Malagò è fare ancora meglio a Parigi 2024: “Per migliorare le 40 medaglie intanto dobbiamo qualificarci. Se riusciamo a farlo in modo massiccio possiamo ancora raccontare che i sogni diventano realtà e fare meglio di quanto visto a Tokyo. Stiamo lavorando per voi”.

Malagò torna indietro di due anni fa: “Ricordo quando presentammo i portabandiera e mi chiedevano come sarebbe andata a Tokyo. Rispondevo che avremmo fatto molto bene, ma c’era l’incertezza nell’incertezza dello sport perché era presente il Covid. Eppure abbiamo frantumato il record di medaglie. C’è chi dice perché ci sono discipline in più rispetto al passato come il surf, lo skateboard e l’arrampicata dove però abbiamo fatto zero”.

Malagò ha però precisato: “Cosa che non credo accadrà a Parigi. Ma la competizione oggi è diventata molto più difficile di un tempo. Per questo quelle 40 medaglie sono tanta roba“, ha concluso il numero uno del Coni.