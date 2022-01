Maldini prepara il gran colpo dal Barcellona, i milanisti sognano

02-01-2022 09:52

È in rotta col Barcellona ed è finito nel mirino di diverse big del calcio europeo. Solo per rimanere in Italia, c’è la Juventus che valuta seriamente di prenderlo, magari nell’ambito dell’affare Morata, con l’attaccante spagnolo che dovrebbe fare il percorso inverso e viaggiare da Torino alla Catalogna. I bianconeri, però, non sono gli unici ad aver messo gli occhi su Memphis Depay. Anche il Milan, infatti, è sulle tracce dell’olandese.

Mercato, perché il Milan insegue Depay

Stando ai rumors che provengono dalla Spagna, Maldini e Massara sono alla ricerca di un profilo di classe e di esperienza, in grado di assicurare quella continuità di rendimento che Brahim Diaz non ha garantito soprattutto negli ultimi tempi. I dissidi tra Depay e la dirigenza blaugrana, in questo frangente, capiterebbero proprio a fagiolo. Classe 1994, l’olandese è ancora giovane e ambizioso e vedrebbe di buon occhio il trasferimento in una big come il Milan.

Depay, un autentico jolly per l’attacco

Depay piace al Milan soprattutto per la sua duttilità, che ben si sposerebbe con diversi ruoli dello scacchiere tattico di Pioli. Alla funzione naturale di trequartista alle spalle del centravanti, infatti, Depay può abbinare la capacità di giostrare con efficacia da ala sinistra e addirittura da punta centrale, qualora le circostanze dovessero rendere necessaria tale collocazione. Insomma, un autentico jolly ed è per questo che la dirigenza rossonera sta pensando di affrettare i tempi: aspettare giugno potrebbe non essere sufficiente.

Milan su Depay, i tifosi sognano il colpo

L’indiscrezione relativa all’inserimento del Milan nell’affare Depay non passa inosservata sui social. “Magari, a chi non piacerebbe un calciatore del genere?”, sottolinea Jakob. “Ci credo poco ma…ci spero”, ammette Simonetta. Più cauti altri commenti. Mario sottolinea: “Pensiamo a tantissimi giocatori ma non ne prendiamo uno. Speriamo stavolta sia la volta buona”. Mentre per Maurizio non se ne farà niente: “Per età e costo credo piuttosto che il Milan possa prendere Xavi“.

