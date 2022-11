08-11-2022 12:23

Una vicenda spinosa che si chiude con le dimissioni. Devis Mangia non è più il commissario tecnico della nazionale di Malta. Il Comitato esecutivo della federcalcio maltese ha infatti accettato le dimissioni del tecnico avvenute nella giornata di ieri con una lettera in cui Mangia spiega i motivi dietro la sua scelta dopo le accuse di molestie sessuali.

Malta, le dimissioni di Devis Mangia da commissario tecnico

Devis Mangia ha deciso di affidare ad una lettera le sue dimissioni ma ha fatto anche chiarezza sulla vicenda ribadendo con forza la sua innocenza. L’ex allenatore del Palermo e dell’Italia under21 ha definito come dolorose le sue scelte ma ha voluto anche chiarire: “Vorrei ribadire inequivocabilmente che non solo non mi sono comportato in modo da offendere la dignità di qualsiasi persona ma non c’è stata alcuna accusa da parte della Federcalcio maltese di abuso o molestie sessuali nei miei confronti”.

Nella dichiarazione che Mangia ha affidato a un suo legale si legge anche: “Ho fornito tutti i chiarimenti del caso durante la mia audizione. In ogni caso, consapevole della delicatezza delle circostanze e dell’importanza delle partite che la nazionale dovrà affrontare sono arrivato alla dolorosa decisione di fare un passo indietro. Auguro alla Federazione maltese e alla nazionale tutto il meglio e sono convinto che potranno continuare a migliorare, sulle basi del buon lavoro fatto negli ultimi tre anni”.

Mangia si dimette: la posizione della Federcalcio maltese

La Federazione Calcio di Malta ha dunque accettato le dimissioni di Devis Mangia che sembrano mettere la parola fine a quello che è stato un vero e proprio scandalo ma in una nota ha anche rivelato che Mangia continuerà a collaborare con il procedimento in corso “in relazione all’aspetto di tutele delle accuse mosse contro di lui che ruotavano intorno a presente conversazioni inadeguate”.

Mangia: le accuse e la sospensione

Lo scandalo riguardante Devis Mangia è scoppiato alla fine dello scorso settembre quando alla vigilia della gara tra Malta ed Israele, la federcalcio maltese ha pubblicato un comunicato in cui annunciava la sospensione del tecnico dal suo incarico in seguito a violazioni delle politiche della stessa istituzioni. A pubblicare i motivi dietro questa decisione fu Times of Malta che rivelò che alla base della sospensione ci sarebbero state delle accuse di molestie sessuali da parte di un giocatore della nazionale. Lo stesso Mangia fu al centro di uno scandalo simile quando allenava in Romania all’Universitatea Craiova, dove avrebbe avuto una relazione con un suo giocatore.