Man City, Aguero: “Guarito dal Covid: sono pronto a tornare”

Il City di Guardiola è un vero e proprio rullo compressore: 12 partite consecutive vinte tra Premier league e Fa Cup dal 19 Dicembre a sabato, data della vittoria casalinga per 1-0 sullo Sheffield.

44 punti in classifica a +3 sullo United e +4 sul Liverpool, una partita da recuperare, secondo miglior attacco e miglior difesa di tutto il campionato: bastano questi numeri per capire che i “citizens” sono seri candidati alla vittoria finale della Premier League. In più ecco la buona notizia di uno dei maggiori protagonisti della squadra. Aguero è finalmente tornato negativo dal covid 19 dopo essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva, e aver di conseguenza contratto il coronavirus obbligando l’attaccante all’ennesimo stop della stagione, oltre a quelli già noti per i vari infortuni fisici.

“Ho recuperato dal Covid-19”, ha scritto Aguero con una stories su Instagram sul proprio profilo. “Mi sono allenato nella palestra della società e sono pronto a tornare ad allenarmi con la squadra e i miei compagni. Non vedo l’ora di tornare”.

Parole che faranno felici i tifosi Citizens e soprattutto il tecnico del club di Manchester Pep Guardiola che da oggi in poi potrà contare sull’apporto di un’altra freccia al servizio del suo arco per fare male alle difese avversarie.

OMNISPORT | 01-02-2021 12:55