Man City, Pep Guardiola: "Sono felicissimo per Eriksen"

Il tecnico degli Sky Blues Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa della gara col Brentford in programma domani sera. Il Brentofrd, 14° in classifica, è la nuova squadra di Christian Eriksen, e proprio sul danese Guardiola ci ha tenuto ha commentare:

“Sono molto felice di rivederlo in campo, è un qualcosa di molto bello. Per me è una grande e bellissima notizia che sia tornato praticare lo sport che ama. Sono abbastanza sicuro che chiunque gli abbia permesso di rientrare si sia accertato di prendere tutte le precauzioni necessarie in modo che non debba più correre rischi”.

Una considerazione anche sul suo rinnovo col City che ancora non arriva:

“Sono qui perché mi hanno cercato e convinto. E sono rimasto per sei anni solo perché in questo periodo di tempo la squadra ha vinto molto. I risultati sono ottimi, io sono a mio agio e il club lo è ma so anche che la mia permanenza è legata ai risultati. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che è moltissimo tempo specialmente considerando quanti allenatori perdono il posto. Ecco perché penso solo alla prossima partita, diciotto mesi nel calcio rappresentano tantissimo tempo”.

