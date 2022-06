Man United: Cristiano Ronaldo giocatore dell'anno del club

04-06-2022 20:13

Cristiano Ronaldo è stato nominato giocatore dell’anno del Manchester United per la quarta volta, dopo una prima stagione abbastanza importante dopo essere tornato ai Red Devils

Il portoghese è tornato all’Old Trafford a settembre e ha avuto un impatto immediato con due gol al suo secondo debutto contro il Newcastle United.

In questa stagione ha segnato 18 gol in Premier League, una cifra che solo Mohamed Salah e Son Heung-min – che hanno giocato entrambi cinque partite in più – sono riusciti a superare.

Ronaldo ha segnato 24 gol in 38 presenze con lo United in tutte le competizioni, comprese le triplette contro il Tottenham e il Norwich City in campionato.

Dopo aver vinto cinque premi come Giocatore del Mese con lo United, il 37enne è stato incoronato Giocatore dell’Anno del club sabato scorso, eguagliando il record di quattro vittorie di David de Gea.

Il premio è votato dai tifosi, mentre il riconoscimento di Giocatore dell’anno – vinto da De Gea all’inizio di questa settimana – è deciso dai giocatori dello United.

Ronaldo è stato nominato giocatore dell’anno dello United nel 2003-04, 2006-07 e 2007-08, prima di passare nove anni al Real Madrid e tre stagioni alla Juventus.