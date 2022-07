Man United, Van Persie esalta il nuovo acquisto Tyrell Malacia

05-07-2022 22:09

Robin van Persie si è congratulato con il nuovo acquisto del Manchester United Tyrell Malacia per il suo trasferimento all’Old Trafford, prevedendo per il terzino sinistro un grande futuro nel club.

Malacia è diventato il primo acquisto dell’era Erik ten Hag nella giornata di oggi, avendo firmato un contratto di quattro anni dopo che lo United dopo averlo prelevato dal Feyenoord per 15 milioni di euro.

Il 22enne è stato protagonista della corsa degli olandesi verso la finale di UEFA Conference League della scorsa stagione, dimostrando anche la sua qualità dal punto di vista offensivo.

Van Persie, che ha segnato 26. gol nell’ultima stagione nella quale lo United ha vinto la Premier League (2021/2013), crede che l’olandese, suo compagno di squadra al Feyenoord nel 2018, si affermerà all‘Old Trafford.

In un video pubblicato sul suo account Twitter, Van Persie ha dichiarato: “Tyrell, vorrei congratularmi con te per il tuo fantastico trasferimento al Manchester United e per questo grande momento della tua carriera. Hai dimostrato che con la fiducia in te stesso, il talento e il duro lavoro, giorno dopo giorno, i sogni diventano realtà- Per tutti i tifosi dei Red Devils, non solo avete un terzino di grande talento, ma anche una persona fantastica. Siate gentili con lui, sostenetelo nella buona e nella cattiva sorte e lui darà tutto per voi. Sono sicuro che ci sarà un grande legame tra di noi. A nome dei tifosi del Feyenoord e della gente del Feyenoord, grazie Tyrell per quello che hai fatto, per tutti questi anni da ragazzino fino ad oggi, questo momento fantastico. Sei un vero esempio per la prossima generazione”.

Al momento della sua presentazione come giocatore dello United, Malacia ha rivelato che i racconti di Van Persie sul suo periodo a Manchester hanno influenzato la sua scelta, dicendo al sito ufficiale del club: “Ho parlato in passato con Robin, ho giocato con lui e gli ho parlato della sua esperienza a Manchester. Tutto è stato positivo. Ha detto lo United è il club più grande e che il feeling era buono, e che gli è piaciuto molto stare qui”.

Malacia dovrà giocarsela con Luke Shaw per una maglia da titolare, e potrebbe esordire ufficialmente contro Brighton and Hove Albion il 7 agosto.