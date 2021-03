Man Utd, Maguire: "Non ho scuse..."

Ottima prestazione del Milan in Europa League che ha strappato in extremis un preziosissimo pareggio in casa del Manchester United, con il colpo di testa di Kjaer che ha risposto a quello di Diallo. Una prova che regala speranze di qualificazione in vista del ritorno a Milano anche grazie al clamoroso errore di Maguire nel primo tempo.

Proprio i tifosi dei Red Devils, e non solo, a fine partita sui social si sono scagliati contro il difensore Maguire, autore di un clamoroso errore che avrebbe potuto regalare la vittoria agli inglesi.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone è arrivato a Maguire, posizionato a due passi dalla porta di Donnarumma, l’inglese ha però colpito male il pallone, che si è stampato sul palo ed è tornato indietro. Apriti cielo. Lui ai microfoni di ‘BT Sport’ nel post-partita non si è nascosto: “Avrei dovuto segnare, non ho scuse e non le cercherò. Ma è per questo che faccio il difensore e non l’attaccante”.

Ma sui social come ormai accade con consuetudine, i commenti sono stati impietosi. Tantissimi tifosi del Manchester United lo insultano, visto che questo non è certo il primo errore da quando veste la maglia dei Red Devils. Altri tifosi neutrali invece, ricordano la clamorosa cifra spesa dallo United per assicurarsi Maguire: la bellezza di 87 milioni di euro.

OMNISPORT | 12-03-2021 10:49