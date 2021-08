Manager Petrucci: "Dakar prematura, ci saranno sorprese"

Raul Fernandez e Remy Gardner faranno coppia in MotoGP con il team Tech3 per la prossima stagione. La promozione dello spagnolo dalla Moto2 alla classe regina comporta l’esclusione di Danilo Petrucci dalla KTM per il 2022.

Il futuro del pilota azzurro è ancora da scrivere, recentemente si è parlato di una sua possibile partecipazione alla Dakar. Il 30enne pilota ternano ha diverse opzioni da valutare, come spiega anche il suo manager Alberto Vergani a Sky Sport: “Sto parlando con Cecconi di Aruba per il posto in Superbike con Ducati. Anche Barni mi ha detto che ha una moto per Danilo. Sia Redding sia Baz non sono piccoli, eppure vanno forte con la Panigale: questo vuol dire che anche uno come Petrucci potrebbe andare veloce. Tuttavia, dato quello che sta succedendo qui in MotoGP, ci potrebbero essere delle sorprese”.

Vergani ha smentito le ultime voci: “La proposta KTM per la Dakar è arrivata in un momento di sconforto. Danilo ha sempre detto che avrebbe voluto farla, ma a fine carriera. Adesso, sinceramente, mi sembra una cosa prematura. Stiamo parlando di un pilota che ha vinto in MotoGP, molti non ci sono riusciti. In queste gare in cui i millesimi fanno la differenza, c’è un fondo di verità sul discorso che Petrucci è grosso dal punto di vista fisico, basta guardare cosa ha fatto Pedrosa al Red Bull Ring”.

OMNISPORT | 13-08-2021 16:53