Manchester City, occhi puntati su un campione del mondo

I Citizens hanno Gundogan in scadenza di contratto e stanno pensando di sostituirlo con Mac Allister.

04-02-2023 12:28

Sono diversi ormai i giocatori che preferiscono arrivare alla scadenza naturale del contratto con il proprio club per poi incominciare da un’altra parte una nuova avventura. Lo stesso potrebbe accadere con Ilkay Gundogan, il cui legame con il Manchester City terminerà proprio il 30 giugno 2023.

Come riporta Fichajes, qualora il centrocampista non dovesse rinnovare allora i Citizens di Pep Guardiola si fionderebbero su Alexis Mac Allister, campione del mondo con l’Argentina in Qatar. Quest’ultimo è in forza sempre in Premier League, al Brighton di Roberto De Zerbi.