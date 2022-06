Manchester City, un italiano in pole come vice Guardiola

18-06-2022 14:16

Un italiano è in pole per diventare il vice di Guardiola al Manchester City. Si tratta di Enzo Maresca, che può tornare ai Citizens dopo l’esperienza in Serie B con il Parma, culminata con l’esonero.

L’ex giocatore della Juventus infatti ha vinto nella passata stagione il titolo con la squadra Under 23 del Manchester City. Maresca è molto stimato da Guardiola ed è al momento il candidato numero uno per prendere il posto di Juanma Lillo, il vice del tecnico spagnolo che ha accettato l’offerta dei qatarioti dell’Al-Sadd.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE