20-02-2022 17:25

Il Manchester United vince 4-2 a Leeds e consolida il quarto posto in classifica, buono per la Champions League. Partita rocambolesca, con la squadra di Rangnick subito avanti per 2-0, ma capace di farsi riprendere in pochi secondi, prima che Fred ed Elanga riportassero avanti i Red Devils. Ancora a secco Cristiano Ronaldo, che ha segnato un gol nelle ultime otto partite in tutte le competizioni

