Mancia da record per Cristiano Ronaldo

Proprio come l'anno scorso, Cristiano Ronaldo ha voluto lasciare una mancia da record allo staff del resort di Costa Navarino, dove ha trascorso parte delle sue vacanze. L'albergo greco è lo stesso dove l'anno scorso Andrea Agnelli in persona andò per convincerlo a firmare per la Juventus: una piscina, una palestra, una sala massaggi, un campo da golf e l'accesso privato alla spiaggia.

Tutto personalizzato, una vacanza da sogno lontana dai curiosi per il fuoriclasse bianconero e Georgina, che evidentemente è piaciuta al cinque pallone d'Oro che ha deciso di lasciare, al momento di partenza, una mancia da 20mila euro ai camerieri, ai cuochi e allo staff del resort.

Il patrimonio totale di Ronaldo si stima intorno ai 280 milioni di euro, tra sponsor, attività sui social e pubblicità. Alla Juventus Ronaldo guadagna 30 milioni di euro l'anno.

Archiviata la vacanza in Grecia, Ronaldo ha fatto tappa in Costa Azzurra dove ha incontrato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Nel vertice si è parlato dell'assetto da dare alla squadra, con CR7 che potrebbe giostrare al centro del tridente che ha in mente l'ex Chelsea.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 12:01