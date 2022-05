20-05-2022 16:25

Nel corso di un evento di padel organizzato a Pescara, il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche sul futuro di Lorenzo Insigne in Nazionale: “Lorenzo ha dato tanto al gruppo, vincendo un campionato d’Europa e non solo. Sono stati quattro anni straordinari, abbiamo avuto 37 partite senza perdere, 15 vittorie consecutive. Questi ragazzi vanno elogiati per tutto quello che hanno fatto. Lorenzo ha deciso di andare in Canada, vedremo quello che farà e sarà. Seguiremo tutti e continueremo a farlo”.

E sull’addio di Giorgio Chiellini: “Conoscendolo non mi sono stupito, sapevo che a questa decisione ci stava pensando da tempo. Purtroppo quando ci si arriva non è così semplice, lui mi sembra tranquillo. Ha avuto una carriera straordinaria ed è un uomo in gamba e per bene. Ho avuto la fortuna di lavorarci. Lo conosco bene, se ha preso questa decisione, penso sia quella giusta. Come ho già detto, il tempo passa per tutti, altrimenti l’avrei voluto ancora e penso anche la Juventus”.

OMNISPORT