Mancini non ci sta: "C'è chi vuole male alla Roma"

Seduto al fianco di Paulo Fonseca nella conferenza di vigilia del quarto di finale di Europa League tra Roma e Ajax, Gianluca Mancini ha preso la parola con decisione per smentire le voci su presunte tensioni interne tra il gruppo e il tecnico portoghese dopo la partita contro il Sassuolo: “Certe cose vengono dette per tirare la Roma nei casini. Quando c’è la settimana tipo il mister ci fa andare forte, ma noi non contestiamo i metodi del tecnico” le parole del difensore della Nazionale per smentire i malumori dello spogliatoio.

“Possiamo fare molto di più e lo sappiamo anche noi calciatori per primi – ha aggiunto – Come sappiamo di dover commettere meno errori difensivamente. Ci rode essere la decima difesa del campionato”.

Sulla partita: “Giocando così tanto gli allenamenti sono le partite” la conclusione delll’ex atalantino.

OMNISPORT | 07-04-2021 19:58