Mancini può ripartire dal Brasile: il Botafogo lo vuole per fare il bis in Libertadores

I campioni del Sudamerica cercano il successore di Artur Jorge: l’ex c.t. della Nazionale tra i candidati insieme a Tite, già commissario tecnico della Seleçao

Il Brasile dopo l’Arabia Saudita: potrebbe continuare all’estero la carriera di Roberto Mancini, indicato dalla stampa brasiliana come uno dei candidati alla panchina del Botafogo, formazione che nel 2024 ha vinto il campionato e, soprattutto, la Copa Libertadores.

Mancini dall’Arabia Saudita al Brasile

Terminata anzi tempo la sua avventura da c.t. dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini scalpita per tornare ad allenare. Nei mesi scorsi alcune indiscrezioni indicavano l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana come interessato a tornare a guidare una squadra di serie A, ma fino a oggi nessun club del nostro massimo campionato s’è fatto avanti per ingaggiarlo. E così Mancini è tornato a guardarsi intorno: molto presto potrebbe fare nuovamente le valigie, direzione Brasile.

Il Botafogo pensa a Mancini come allenatore

Secondo la stampa brasiliana, infatti, Mancini è uno dei candidati alla panchina del Botafogo, storica società sportiva di Rio de Janeiro, reduce da un 2024 da incorniciare. Nello scorso anno infatti, “O Glorioso” – come è soprannominato il club bianconero – è riuscito in una storica doppietta, portando a casa per la terza volta il Brasilerao e, soprattutto, riuscendo finalmente nell’impresa di vincere la sua prima Copa Libertadores, l’equivalente della Champions League in Sudamerica.

Botafogo: Tite il rivale di Mancini per la panchina

Sui trionfi del Botafogo c’è la firma di Artur Jorge, 53enne portoghese ex allenatore del Braga che dopo la doppietta in Brasile ha ricevuto la chiamata dell’Al-Rayyan, ricca squadra del Qatar. Il Botafogo è dunque in cerca di un successore: insieme a Mancini, la stampa brasiliana indica nell’ex c.t. della Seleçao Tite l’altro candidato alla panchina bianconera.

Il consiglio di amministrazione del club avrebbe già avuto un colloquio col tecnico brasiliano, ma la decisione non è presa, anzi. Nei prossimi giorni, infatti, Mancini dovrebbe volare in Brasile per parlare con John Textor, l’imprenditore statunitense proprietario del Botafogo dal 2022: l’incontro è previsto questa settimana.