Mancini ricorda la sua Samp: "Le sorprese servono, come l'Atalanta"

Roberto Mancini apre il libro dei ricordi in un’intervista concessa a ‘Il Giornale’ e rivela il momento più felice della carriera. Paragonandolo a una favola che si sta consumando nel calcio di oggi.

“Lo scudetto vinto con la Sampdoria resta forse al primo posto tra i miei ricordi sportivi. Si è trattato di un fatto mai verificatosi prima e che forse non succederà più. Era una missione difficile già all’epoca, ma quella squadra aveva qualcosa di speciale”, rimarca il ct della Nazionale.

Le favole però nella storia del calcio italiano non sono mancate. E ce ne sono alcune anche in corso. Mancini le elenca: “Noi abbiamo costruito qualcosa di straordinario, e ci è servito del tempo per farlo. Anni prima solo il Verona era stato in grado di stupire, ma spero che il calcio ci riesca di nuovo. L’Atalanta, per esempio, è una realtà che piace. Ma nel nostro mondo le sorprese servono, ogni tanto è bello se succede”.

OMNISPORT | 01-05-2021 11:50