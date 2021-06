Mancini sull'11 anti-Svizzera: "Dubbio Di Lorenzo-Toloi, per Verratti vediamo"

Poco più di 24 ore a Italia-Svizzera e idee chiarissime per Roberto Mancini. O perlomeno, quasi. Il commissario tecnico, a ‘Sky’, fornisce indizi preziosi sulla formazione che sfiderà gli elvetici mercoledì sera all’Olimpico.

Undici pressochè fatto, eccezion fatta per un paio di punti interrogativi: “L’unico dubbio credo che sia quello tra Toloi e Di Lorenzo. Uno è più di spinta, l’altro ci garantirebbe maggiore copertura”.

Dal rebus legato a chi sostituirà l’infortunato Florenzi sulla corsia destra difensiva, alla possibile sorpresa Verratti in mediana: “Si allena con il gruppo da ormai 3-4 giorni. Domani in campo? Vediamo, mancano ancora due allenamenti e c’è ancora tempo per capire un po’ di cose”.

OMNISPORT | 15-06-2021 11:47