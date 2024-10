Manuela Moreno single, l'epilogo della sua relazione dopo la proposta romantica: i matrimoni saltati, Adriano Galliani e la rivelazione

Il vicepresidente e ad del Monza ha svelato una storia d'amore ormai chiusa con il volto del Tg2Post, intervenuta dopo le dichiarazioni di Galliani

In un frangente ludico, eppure serissimo per contenuti e protagonisti, nella trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora”, Radio Rai condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro (ri)trovano le vicende sentimentali di uno dei volti Rai più noti e familiari. Manuela Moreno è giornalista, conduttrice del Tg2, inviata e anche interprete di Tg2Post. Una carriera giornalistica legata a doppio filo a Viale Mazzini, ma che non ha costituito argomento del programma nel corso del quale la giornalista ha rivelato che il matrimonio con il suo compagno, il discografico Giacomo Maiolini, è saltato.

Dopo il post romantico relativo alla proposta di nozze nel 2023, le dichiarazioni di felicità e di intenti che avrebbero sigillato l’unione, qualcosa si è rotto in modo irreparabile e così le loro vite si sono separate. Una confessione che Moreno affida ai microfoni del noto programma e che segna una fine già vissuta, non con lo storico ex Adriano Galliani, ad del Monza ed ex dirigente del Milan.

La confessione di Manuela Moreno sul matrimonio

Di quella relazione si è sviscerato ogni dettaglio possibile, nel rispetto di ciascuno e delle loro esigenze, sia nel libro del dirigente “Le memorie di Adriano”, sia nelle interviste rilasciet da entrambi in separate occasioni. Non è mai stata celata, anzi. Ha rappresentato una fase della loro esistenza e della loro vita sentimentale da menzionare con affetto, senza nostalgia.

Oggi, invece, Manuela Moreno ha ammesso la rottura dcon il suo fidanzato e il matrimonio saltato: “Se mi sono sposata? No, sono tornata single e sto benissimo. L’estate del 2023 quello che oggi è il mio ex mi aveva chiesto di sposarmi, io avevo accettato convintamente e l’anno successivo è filato tutto liscio. Poi però ad un certo punto diciamo non ci siamo più trovati”, dice.

Era stata lei a postare su Instagram la proposta di nozze da parte dell’allora compagno, il manager musicale Giacomo Maiolini. “Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio” prosegue la conduttrice che, in passato, aveva fatto innamorare anche Adriano Galliani.

A pochi mesi dalle nozze, dunque, la decisione irreversibile di interrompere la loro storia come acceduto in precedenza alla conduttrice ma non con Adriano Galliani. “Una volta a tre giorni prima del matrimonio è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato”.

Fonte: ANSA

Manuela Moreno al Festival di Roma, sul red carpet

La conferma delle nozze

Manuela Moreno, intervistata da Monica Setta e il suo “Storie di donne al bivio”, aveva annunciato il matrimonio con il manager musicale Giacomo Maiolini a cui è legata da oltre sei anni.

“Me me lo ha presentato un’amica e prima che la storia partisse l’ho fatto penare – racconta la giornalista conduttrice di Tg2 Post -. Lui abita a Brescia e veniva qui tutti i weekend per portarmi semplicemente a cena. In passato sono andata vicina alle nozze per ben due volte. Nel primo caso avevo fatto partecipazioni e bomboniere, ma me ne andai alla vigilia del sì. Un’altra volta avevo già provato l’abito da sposa. Sono una donna profondamente libera e indipendente, non ho avuto figli ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all’impegno con Giacomo. Lui mi ha fatto la proposta di nozze in Puglia mesi fa e mi ha dato l’anello, adesso cerchiamo casa e poi con calma andremo a vivere insieme. Le nozze? L’idea c’è, ma la data no”.

La rivelazione su Galliani

Inevitabile, il rimando a una relazione divenuta di dominio pubblico che ha come protagonista Galliani, appunto. Dirigente e imprenditore, è stato al fianco della giornalista per qualche mese fino a quando lei scopri una sua “omissione”. Un chiarimento che Moreno fece alla sola Setta, nel suo porgramma, dopo aver sempre accennato all’episodio senza approfondimenti.

“Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati. Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità”. Per riconquistarla, prosegue, Galliani fece di tutto: perfino chiamarla cantandole al telefono le canzoni dell’amato Renato Zero. “Forse per lui ero importante. Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro nel mondo”.

Una cessione di vita provata quasi obbligata, dopo che il suo ex compagno aveva deciso di condividere anche la loro relazione a livello pubblico: Galliani, infatti, parla anche dei grandi amori della sua vita, come riportato nel suo libro scritto con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, e intitolato “Memorie di Adriano G.”.

Fonte: ANSA

Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di Tg2Post

La nascita di un amore

Questo amore intenso, passionale è ormai lontano nel tempo: la loro storia durò quasi un anno come ha ribadito la giornalista in un’intervista, concessa al Corriere della Sera, giovedì 18 maggio 2023. In questo percorso – sintetico – di quel che è stata la costruzione di questa storia risalente al 1999, la conduttrice aveva sottolineato quanto fu divertente, allegro e addirittura spensierato il loro primo incontro.

“Il Tg2 mi aveva mandato a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, noiosissima, sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi, più o meno sarà durata un anno”, ha svelato Moreno.

Quella passione indusse, poi, Galliani ad affrontare anche un cambiamento di regime alimentare, scendendo da 90 a 74 kg; la loro relazione, ha ricordato la giornalista, è stata accompagnata dall’amicizia con Flavio Briatore e Naomi Campbell, all’epoca sua compagna. Poi quella passione assoluta svanì:

“L’ho visto in tv con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui. Non gliel’ho perdonata e l’ho mandato a quel paese. Per tre mesi mi chiamava ogni sera, cantandomi Renato Zero. Io lo ascoltavo e ce lo rimandavo”, ha confidato al Corsera.

La fine di quell’amore

Tra quelle incongruenze, difficoltà e anche incomprensioni c’è forse anche un tradimento, all’origine della loro separazione? Non proprio, ha spiegato poi la stessa Moreno a chiudere il cerchio:

“No no, è stata piuttosto un’omissione – ha spiegato Moreno nella diretta del programma radiofonico – non mi aveva detto una cosa che poi ho scoperto, eravamo in vacanza al mare, ho scoperto che una cosa che non mi piaceva così ho fatto i bagagli e ho salutato…”. E ora in che rapporti siete? “Ogni tanto ci sentiamo ed Adriano ancora oggi fa un po’ la vittima su questa cosa…”.

Fonte: ANSA

Adriano Galliani con l’ex moglie Daniela Rosati

Chi è Manuela Moreno

Classe 1966, Manuela Moreno ha intrapreso la carriera televisiva e giornalistica in emittenti locali che hanno formato e inspessito la sua formazione sul campo. Dal 1992, la giornalista è in Rai: tra le sue pregresse esperienze, nelle redazioni di Saxa Rubra, un passato al Tg1 per cui ha curato rubriche e collegamenti in diretta dell’edizione del mattino e le rubriche Italia sera e Prima – La cronaca prima di tutto.

Il passaggio al Tg2, risalente al 2002, lavorando prima alla redazione Cultura e spettacolo e poi alla redazione esteri, di cui è vice-caporedattrice. Ha condotto, inoltre, l’edizione mattutina del telegiornale e le rubriche Costume e Società, TG2 Salute e TG2 Puntoit.

Da inviata ha coperto i principali fatti di cronaca e attualità, dall’attentato di Nizza al terremoto in Centro Italia, occupandosi anche di esteri e delle principali crisi internazionali. Dal 2019 conduce Tg2Post, una striscia di approfondimento che segue l’edizione del telegiornale.

Inoltre ha firmato e curato inchieste delicatissime come quelle sul caso Chico Forti e ha un passato da corrispondente dagli Stati Uniti.

Le relazioni celebri di Galliani

Nel corso degli anni, accanto al dirigente sportivo e imprenditore si sono susseguite figure note e meno note: recentemente sposato con la compagna Helga Costa, Galliani oltre a marito di, è stato geometra, amministratore delegato e vicepresidente e politico. E ha vissuto un privato che è divenuto, con simili presupposti, di dominio pubblico.

Il suo matrimonio con Daniela Rosati è cosa nota: con la giornalista e conduttrice televisiva, poi attivista e infine suora laica si sono celebrate le seconde nozze. Dalla prima moglie, Galliani ha avuto i tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio.

Separato da Rosati, ha vissuto una storia con Malika El Hazzazi. Attualmente ha una relazione con Helga Costa, di origine brasiliana, con la quale l’unione è stata formalizzata di recente. La storia con Manuela Moreno è stata rivelata a decenni di distanza, grazie all’intervista rilasciata a Aldo Cazzullo in occasione del lancio del suo libro.