Maradona perde e attacca l'arbitro

Prima sconfitta in Messico per Diego Armando Maradona, nuovo allenatore dei Dorados de Sinaloa. L'ex Pibe de Oro, che aveva debuttato con un ottimo 4-1 contro i Cafetaleros nella seconda divisione del Paese nordamericano, ha perso sul campo dell'Oaxaca, che si è imposto di misura per 1-0.

Dopo il match Maradona si è infuriato per un calcio di rigore negato alla sua squadra: "Non mi piace parlare di arbitri, ma serviva un altro arbitraggio per questa gara; le due squadre hanno giocato in maniera barbara. Qualcuno doveva controllarle e mantenere l’ordine. L’arbitro non ha mai fatto rispettare le regole". La leggenda del Napoli ha poi fatto sapere che preparerà un rapporto sull'arbitraggio da far visionare direttamente alla Fifa.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 12:30