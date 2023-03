Marc Marquez: "Il punto debole è il giro secco"

Il centauro della Honda dovrà fare il Q1 sabato

24-03-2023 20:54

Non è certo partito nel migliore dei modi il Mondiale 2023 per Marc Marquez. Il centauro della Honda non è andato oltre la 14esima posizione e dovrà passare dal Q1 sabato mattina.

“L’obiettivo di oggi era quello di accedere direttamente al Q2, un obiettivo ottimista, ma pur sempre un obiettivo. Mi sono sentito abbastanza bene, ma tutti sono andati veloci. Abbiamo visto cosa sono le P2, usi tre mescole di morbide consecutivamente e questo rende tutto più veloce e ti spinge a prenderti più rischi”.

“Siamo fuori dalla Q2, ma non è una sorpresa, siamo dov’eravamo prima della stagione. Il punto debole rimane il giro veloce. Sul ritmo non perdiamo tanto, ma sul giro veloce accusiamo tanto ed è uno degli aspetti principali di quest’anno. Una Honda accederà bene o male sempre al Q2, io, Mir e Rins viaggiamo su livelli simili, sia nel giro veloce che sul passo. Vedremo cosa potremo migliorare, cercheremo di migliorare per qualificarci al meglio”.