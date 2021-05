Marc Marquez svela: "Potevo fermarmi dopo Jerez"

Il centauro della Honda Marc Marquez in un’intervista al Mundo Deportivo ha svelato di essere stato vicino a fermarsi di nuovo dopo Jerez: “Dopo Jerez ho pensato di fermarmi di nuovo e ne ho parlato con i medici, ma anche loro dicono che è positivo reintrodurre nella mia vita il ritmo e la guida di una moto da corsa. L’omero è collegato alla spalla dove ho subito un intervento chirurgico in passato e non era al 100%. L’omero ora è pronto a spingere, ma quando fai un altro passo oltre sento dolore, anche a casa, impedendomi di usare la giusta forza. Ma è normale. Come ho detto, però, l’obiettivo di quest’anno è capire il mio fisico e far emergere tutte le cose da dover risolvere in ottica futura”.

“Faccio ciò che è necessario ed equo. Sono molto realista sulla mia situazione, so da dove vengo, dove sono e dove intendo arrivare e non ho perso la fiducia. La valutazione di Le Mans è molto positiva, anche se le condizioni erano pessime: quella magia che avevo mi è venuta di nuovo, ha piovuto un po’ e sono andato di nuovo veloce; sono caduto, è vero, ma non avevo paura ed essere stato il più veloce in pista mi dà energia e motivazione”.

“La possibilità di fermarmi resta nell’aria. Se per X ragioni l’infiammazione alla spalla aumento e uscire diventa pericoloso, non ho nulla da guadagnare. Ogni weekend può essere un’opzione se dovessimo vedere che qualcosa non sta andando come dovrebbe.La mia è una progressione verso il ritorno in forma e va trattata per quello che è. Qui al Mugello sappiamo che soffriremo e le sensazioni non sono del tutto buone, ma dobbiamo continuare ad accumulare chilometri e fare un recupero attivo”.

OMNISPORT | 27-05-2021 19:54