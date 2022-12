18-12-2022 10:40

Cosa potrebbe scrivere Maradona in un’immaginaria lettera a Messi prima della finale tra Argentina e Francia? Quelli di Marca, il popolare e autorevole quotidiano sportivo spagnolo, hanno pubblicato un emozionante messaggio di Diego per il suo pupillo Leo. Parole colme d’affetto, di speranza, di incoraggiamento. Tanto che sembrano davvero scritte da Diego. Maradona che di Messi è sempre stato il primo tifoso, a dispetto di dualismi, rivalità e accostamenti tra i due propinati a getto continuo da ogni parte.

La lettera di Maradona a Messi: “Ce l’hai a un passo”

Accompagnata da una toccante musichetta di sottofondo, e da immagini che ritraggono insieme il Pibe de Oro e la Pulce, la lettera immaginaria di Marca si apre così: “Caro Leo, ce l’hai a un passo. Ti resta da fare solo quello che ti piace di più, scendere in campo e vincere. La cosa che sai fare meglio. Quando vincemmo nel 1986, non eri ancora nato ma fin da piccolo hai capito cosa significa questa Coppa per l‘Argentina“.

Maradona, Messi, l’Argentina e i fantasmi del passato

Ci sono tante sconfitte da cancellare: “Ci stai provando dal 2006. Quella volta non andò bene. Nel 2010 ci abbiamo provato insieme. E non andò bene. Nel 2014 eri a un passo e l’hai vista da vicino. Ma non è successo neanche. E nel 2018 gli stessi francesi che hai davanti oggi ci hanno buttato fuori. Gli spagnoli hanno un detto. Che non esiste un quinto male, saremo tutti dietro di te. Dal primo argentino all’ultimo, dal più giovane a chi non c’è più. Oggi è il tuo giorno, Leo. Confidiamo in te, ti voglio bene, Diego“.

Maradona, Messi e la commozione del popolo del web

Seppur immaginaria, la lettera pubblicata da Marca ha commosso in tanti. Parecchi i commenti, i like, le faccine con il pollice alzato dalla Spagna, dall’Argentina, da ogni angolo del globo. Del resto, tra Maradona e Messi c’è sempre stato un rapporto speciale. Diego è stato Ct di Leo ai Mondiali sudafricani del 2010 e lo ha seguito sempre con passione nel corso della sua carriera. Anche Messi ha una profonda devozione per Maradona, come del resto tutti gli argentini. E oggi proverà a regalargli una gioia infinita.