18-12-2022 09:45

E’ arrivato il giorno della finale del Mondiale. L’Argentina sfida la Francia. Per caricarsi ancor di più per l’ultimo atto di Qatar 2022 c’è la canzone Muchachos, il nuovo inno argentino.

Tormentoni da Mondiali; da Po Po Po a Muchachos

Nel 2006, ai Mondiali in Germania, Po Po Po è diventato il tormentone dei tifosi azzurri. Una canzone che ha accompagnato la Nazionale dell’allora Ct Marcello Lippi sino alla vittoria, in finale, sulla Francia. Ora è la volta di Muchachos.

In Qatar non c’è tifoso argentino che non canti il brano Muchachos, adattamento della canzone Muchachos, Esta Noche Me Emborracho, del gruppo ska argentino La Mosca Tse-Tse. Anche Lionel Messi, ormai, non può farne a meno.

Muchachos per caricarsi, ma cosa significa?

“In Argentina sono nato, terra di Diego e Lionel. Dei ragazzi di Malvinas che mai dimenticherò…”, questo il primo verso della canzone che, ormai, è l’inno ufficioso dell’Argentina.

Ad ogni vittoria, negli spogliatoi, il brano diventa la colonna sonora per festeggiare la vittoria. C’è tanto spazio per Diego Armando Maradona: “Ragazzi, adesso ci crediamo di nuovo. Voglio vincere la terza (Coppa del Mondo, ndr), voglio essere campione del mondo. E a Diego dal cielo lo possiamo vedere, con Don Diego (padre di Diego) e con la ToTa (madre) che spingono Lionel”.

Muchachos risuonerà ad alto volume al Lusail

Oggi, alle 16:00, allo stadio Lusail è in programma Argentina-Francia, ultimo atto del Mondiale 2022. Attesi tantissimi argentini, pronti a cantare a squarciagola il brano Muchacos, così da spingere Lionel Messi (autore, fino ad ora, di un Mondiale spettacolare) e compagni al successo.

Per la Pulce si tratta dell’ultima partita in una Coppa del Mondo. L’intero popolo argentino è pronto a sostenerlo per vederlo alzare al cielo la Coppa del Mondo, come ha fatto, nel lontano 1986, un certo Diego Armando Maradona. Muchachos sarà il brano della festa argentina?