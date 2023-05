Marcell Jacobs: scontro tra la moglie e l'ex compagna, interviene la polizia. "Mi ha aggredita"

La denuncia di Renata Erika Szabo nei confronti della moglie dell'oro olimpico, Nicole Daza: "Mi ha aggredita e mi ha tirato i capelli"

01-05-2023 16:39

Lite furibonda a Desenzano tra Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs, e l’ex compagna del velocista azzurro Renata Erika Szabo, che è anche madre di Jeremy, primogenito della medaglia d’oro a Tokyo 2020.

A riportarlo il Corriere della Sera, che ha ricostruito i fatti avvenuti a margine dell’inaugurazione della nuova pista di atletica della località che si affaccia sul Lago di Garda: tra le due donne ci sarebbe stato anche un contatto fisico, che avrebbe portato alla denuncia da parte della Szabo.



Marcell Jacobs: lite furiosa tra la moglie e l’ex compagna

La Szabo su Instagram ha raccontato la sua versione della vicenda: “Non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso. (…). Mentre stavo parlando con mio figlio Jeremy sono stata aggredita dalla mia ex suocera (la madre di Jacobs ndr).

Lo scontro vero sarebbe avvenuto poco più tardi in ufficio, quando si è presentata Nicole Daza: il faccia a faccia tra la Szabo e la moglie del campione sarebbe degenerato fino a uno scontro fisico. “Ha cercato di attaccarmi verbalmente, e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli“.

Marcell Jacobs: lite moglie-ex compagna, interviene la polizia

La situazione è stata placata solo dopo l’intervento di una pattuglia della polizia. La Szabo, portata al Commissariato, ha presentato una denuncia per aggressione nei confronti della Daza che invece, al pari di Marcell Jacobs, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni su quanto successo. La vicenda potrebbe ora proseguire in tribunale.

Chi è Renata Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs

L’ex compagna di Jacobs, Renata Szabo, di professione parrucchiera, circa un anno fa aveva accusato il velocista azzurro di essersi allontanato dal figlio: “Quando si lascia la compagna non si dovrebbe lasciare anche il figlio – aveva dichiarato a Chi -. Jeremy patisce l’assenza di suo padre. Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà. Per una volta Marcell corri da tuo figlio”.

Jeremy, 8 anni, durante il controverso episodio è rimasto accanto al padre per l’inaugurazione e il lancio della Jacobs Academy Sports. Dopo la storia con la Szabo, Jacobs si è legato a Nicole Daza, da cui ha avuto due figli, Anthony, nato nel 2019, e Meghan, nata nel 2020.