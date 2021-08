Marcell Jacobs: la proposta a Nicole in diretta televisiva. L'annuncio

Ci sono altri due giorni da annotare, che rimarranno nella vita e nella storia – ormai leggendaria – di questo ragazzo di Desenzano. Domenica 1° agosto ha scritto il suo nome nel medagliere, riservandosi il privilegio di portare l’Italia all’oro della disciplina più rappresentativa e simbolica dei Giochi Olimpici, i 100 m. Marcell Jacobs, del quale conosciamo il ruolo della mamma Viviana e l’amore smodato per i tre figli, aggiungerà a questa data che appartiene al patrimonio sportivo e olimpico del Paese anche il 17 settembre (a quanto sembra) quando sposerà Nicole, la sua compagna e madre dei suoi due figli, Anthony e Meghan.

Chi è Nicole Daza, la futura moglie di Marcell Jacobs

“Sì, l’anno prossimo ci sposeremo”, ha confermato il velocista, campione olimpico e ormai celebrità planetaria ai microfoni di Rai Sport a sancire l’unione che gli ha donato solidità, concentrazione e famiglia. Perché Nicole Daza, origini sudamericane ma nata a Novi Ligure, è la sua figura forte, la certezza, nonché la prima sostenitrici insieme alla mamma di Marcell.

“L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”, ha detto in diretta l’uomo più veloce del mondo, in tuta dell’Italia bianca come da specifica richiesta di Giorgio Armani. “Ieri Nicole teneva in braccio Anthony (il figlio) e quasi lo lanciava in aria quando ha visto che avevo vinto”, ha aggiunto Jacobs sorridendo, dopo le lacrime di commozione che hanno avuto modo di notare chiunque abbia assistito alla premiazione.

Le nozze (che arriveranno, anche se Nicole ha affermato di non aver ancora ricevuto una proposta vera e propria) sanciranno l’unione tra Marcell e la sua compagna dopo tre anni e più d’amore e due bambini; un matrimonio annunciato dopo un incontro casuale in discoteca e un verso colpo di fulmine come ha raccontato a “Il circolo degli anelli” la Daza, ripercorrendo i loro anni insieme. Jeremy, il terzo (o primo) figlio di Marcell, ha invece sette anni ed è nato da una precedente relazione del centometrista campione olimpico, quando lui aveva solo diciannove anni.

Dove hanno seguito la gara di Jacobs mamma e compagna

Per ora abbiamo una proposta televisiva e una data presunta: due indizi che fanno una prova, magnifica, di una famiglia che attende di vedere coronato un sogno comune, condiviso. Anche se a distanza: mentre la famiglia di Marcell, la madre con i fratelli e il primogenito, erano nell’albergo gestito dalla signora Viviana, Nicole ha visto la finale a Genova con i figli, una cara amica e la sorella.

VIRGILIO SPORT | 02-08-2021 16:12