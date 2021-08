Marcell Jacobs spazza via le voci: "Il futuro è in Italia"

Marcell Jacobs ha deciso di fare chiarezza sul suo futuro, dopo le voci circolate negli scorsi giorni di un suo trasloco negli Stati Uniti dopo il trionfo nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo.

“Io vivrò per sempre in Italia, che è il mio Paese. Andrò negli Stati Uniti per andare a trovare mio padre, con il quale ho solo recentemente recuperato un rapporto che per me è importantissimo e al quale voglio dedicare del tempo, ma la mia vita, la mia famiglia e il mio futuro sono esclusivamente legati all’Italia“, è la dichiarazione del velocista di Desenzano.

Era stata la compagna del velocista, Nicole Daza, a parlare di un possibile futuro negli States per lei e per l’uomo più veloce del mondo: una dichiarazione che aveva spiazzato tanti tifosi in Italia. Jacobs giovedì sarà di nuovo in pista per partecipare alla staffetta 4×100.

“Marcell deve essere celebrato, non ci interessa nessun tipo di valutazione economica – erano state le parole negli scorsi giorni del manager, Magnani -. In questo momento deve essere valutato l’aspetto sportivo, l’aspetto umano, una storia molto bella da raccontare, un messaggio di ripresa per tutta l’Italia”.

OMNISPORT | 04-08-2021 19:05